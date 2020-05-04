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4 мая, источник: РИА Новости

Число случаев коронавируса в мире превысило 3,4 миллиона

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 3,4 миллиона, свыше 239 тысяч человек скончались, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:32 MSK, 04.05
Инфицировано145 268+10 581
Скончалось1 356+76
Выздоровело18 095+1 456
Инфицировано3 571 615+73 332
Скончалось250 134+3 398
Выздоровело1 145 407+25 590
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Источник: AFP 2020

По последним данным ВОЗ, за сутки в мире зафиксированы более 86,1 тысячи новых случаев заражения, общее число составляет 3 435 894. Количество летальных исходов за сутки возросло на 976 (более чем на 7 тысяч меньше, чем сутками ранее), общее число жертв коронавируса в мире составило 239 604.

Большинство случаев заражения зарегистрированы в Европе (1 544 145), где скончались более 143,9 тысячи человек. Примечательно, что организация скорректировала число летальных исходов в Северной и Южной Америке в сторону снижения, в результате показатель составил «минус 582».

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

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Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:32 MSK, 04.05
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