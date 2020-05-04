Число случаев коронавируса в мире превысило 3,4 миллиона

По последним данным ВОЗ, за сутки в мире зафиксированы более 86,1 тысячи новых случаев заражения, общее число составляет 3 435 894. Количество летальных исходов за сутки возросло на 976 (более чем на 7 тысяч меньше, чем сутками ранее), общее число жертв коронавируса в мире составило 239 604.
Большинство случаев заражения зарегистрированы в Европе (1 544 145), где скончались более 143,9 тысячи человек. Примечательно, что организация скорректировала число летальных исходов в Северной и Южной Америке в сторону снижения, в результате показатель составил «минус 582».
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.