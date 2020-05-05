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03:42 (мск), источник: Комсомольская правда

Умер Дэйв Гринфилд, участник панк-группы Stranglers

Умер участник панк-группы Stranglers Дэйв Гринфилд. Клавишник скончался в возрасте 71 года, а причиной его гибели стал коронавирус.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 03:32 MSK, 05.05
Инфицировано145 268+10 581
Скончалось1 356+76
Выздоровело18 095+1 456
Инфицировано3 580 247+74 486
Скончалось251 365+3 934
Выздоровело1 162 563+37 459
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Источник: AP 2020

Британский музыкант заразился инфекцией в больнице, когда лечился там из-за проблем с сердцем, а 3 мая умер, пишет BBC.

Гринфилд родился в Брайтоне в 1949 году, с отличием окончил школу, стал профессиональным гитаристом и играл в различных коллективах. В начале 1970-х годов он решил вернуться в Англию и стал резидентом клуба Tiffany в Суонси, Уэльс.

К слову, он был автором самого большого хита — Golden Brown. Позже эта песня заняла второе место в британском чарте синглов в 1982 году.

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Напомним, что число жертв от коронавируса в мире уже превысило 250 тысяч человек от общего населения планеты. Во многих странах введен карантин или режим самоизоляции, граждан призывают оставаться дома.

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