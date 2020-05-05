03:42 (мск), источник: Комсомольская правда
Умер Дэйв Гринфилд, участник панк-группы Stranglers
Умер участник
Британский музыкант заразился инфекцией в больнице, когда лечился там
Гринфилд родился в Брайтоне в 1949 году, с отличием окончил школу, стал профессиональным гитаристом и играл в различных коллективах. В начале 1970-х годов он решил вернуться в Англию и стал резидентом клуба Tiffany в Суонси, Уэльс.
К слову, он был автором самого большого хита — Golden Brown. Позже эта песня заняла второе место в британском чарте синглов в 1982 году.
Напомним, что число жертв от коронавируса в мире уже превысило 250 тысяч человек от общего населения планеты. Во многих странах введен карантин или режим самоизоляции, граждан призывают оставаться дома.