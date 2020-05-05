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10:01 (мск), источник: РИА Новости

Шеф-повар Кремля рассказал о «запрещенных» блюдах на столе первых лиц

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Единого списка запрещенных продуктов, которые никогда не появятся на столе у первых лиц государства, не существует, здесь все зависит от личных предпочтений — так, первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев терпеть не мог дичь, а первый президент России Борис Ельцин не любил морепродукты, об этом в интервью РИА Новости рассказал легендарный кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин.

Источник: РИА Новости

«Это зависит от первого лица. Могу сказать, что Леонид Ильич Брежнев в свое время — я его еще застал — любил дичь, уток с охоты в Завидово. Их, конечно, проверяли, жарили, но все равно предупреждали — осторожно, может попасться дробь. А Михаил Сергеевич Горбачев этого терпеть не мог, эту дичь он не ел никогда, ему и не предлагали», — ответил Галкин на вопрос, существуют ли запрещенные продукты, которые никогда не появятся на столе у главы государства.

По его словам, Горбачев мог съесть утиное филе или индейку, однако это была не дикая птица, а специально выращенная.
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«Борис Николаевич Ельцин, хотя и всеядный был, не очень любил морские деликатесы. Креветки, ежи морские, змеи, лягушки — он гадов этих не любил, поэтому такого на столе не бывало», — добавил Галкин.

Что касается Горбачева, то во время зарубежной командировки он мог попробовать морепродукты, но это предлагалось и обговаривалось заранее, а вот его супруга Раиса Максимовна никогда их не ела, рассказал собеседник агентства.

«Владимир Владимирович Путин — тут ничего сверхъестественного, он любит хорошие котлеты, баранину, телятину, может и рыбы съесть кусочек. В любом случае, они такие же люди, как и мы с вами. И если я хочу, допустим, ананас, манго или папайю — конечно, все это есть. Это было всегда, и даже в СССР с этим проблем не было. Были и ананасы, и манго, и авокадо, и киви — чего только не было, хотя в магазинах их не бывало», — рассказал шеф-повар.

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