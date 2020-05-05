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06:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Илон Маск стал отцом в шестой раз

Американский бизнесмен, глава Tesla и SpaceX Илон Маск стал отцом в шестой раз. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на Twitter предпринимателя.

Источник: AP/Invision
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В качестве подтверждения этой информации приводится ответ Маска на вопрос сотрудника официального клуба владельцев автомобилей Tesla в техасском городе Остин.

Тот спросил у бизнесмена, есть ли какие-то новости о ребенке, на что Маск ответил: «Через несколько часов!». Позже предприниматель сообщил, что мама и малыш чувствуют себя хорошо.

Как отмечает издание, мать ребенка — канадская певица Клэр Буше, выступающая под псевдонимом Граймс. У Маска уже есть пять детей от бывшей жены Джастин Маск. Для Буше ребенок стал первым.

В январе Граймс опубликовала обнаженные фото, которыми, предположительно, намекнула на беременность. Снимки вызвали в сети большой ажиотаж. Клэр Буше и Илон Маск находятся в отношениях с весны 2018 года.

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