06:07 (мск), источник: Lenta.Ru
Илон Маск стал отцом в шестой раз
Американский бизнесмен, глава Tesla и SpaceX Илон Маск стал отцом в шестой раз. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на Twitter предпринимателя.
В качестве подтверждения этой информации приводится ответ Маска на вопрос сотрудника официального клуба владельцев автомобилей Tesla в техасском городе Остин.
Тот спросил у бизнесмена, есть ли
Как отмечает издание, мать ребенка — канадская певица Клэр Буше, выступающая под псевдонимом Граймс. У Маска уже есть пять детей от бывшей жены Джастин Маск. Для Буше ребенок стал первым.
В январе Граймс опубликовала обнаженные фото, которыми, предположительно, намекнула на беременность. Снимки вызвали в сети большой ажиотаж. Клэр Буше и Илон Маск находятся в отношениях с весны 2018 года.