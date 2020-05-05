11:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
15 малоизвестных фактов о юных героях Великой Отечественной войны
Их имена знает каждый.
Историю разведчицы и диверсантки Зои Космодемьянской, повешенной нацистами, знает каждый школьник. Но уже не все помнят, что родной брат Зои по имени Александр тоже стал Героем Советского Союза.
Младше сестры на 2 года, в неполных 17 лет он ушел на фронт после смерти Зои и пытался найти ее палачей. Александр стал известен во время штурма Кёнигсберга. Старший лейтенант погиб в возрасте 20 лет.
Знаменитого
14-летняя школьница Таня Савичева умерла в эвакуации в 1944 году. До этого во время блокады Ленинграда она вела дневник. В СССР он стал известен так же, как в Западной Европе дневник Анны Франк.
Но «блокадные» дневники среди детей и подростков вела не только Таня. Не менее ценными документами эпохи являются записи Лены Мухиной, Димы Семенова, Гали Зимницкой, Елизаветы Вейде и других. Многие из них опубликованы впервые только недавно.
Многие россияне помнят и любят фильм «Сын полка» режиссера Георгия Кузнецова. Он был снят в 1981 году по повести Валентина Катаева. Картина рассказывает о 12-летнем сироте Ване Солнцеве, который стал разведчиком.
По данным Центрального архива Минобороны, во время войны было около 3,5 тысяч фронтовиков в возрасте до 16 лет, не считая детей подполья и партизанских отрядов. И даже эта цифра может быть занижена, говорят эксперты.
Внешность знаменитого Лени Голикова, получивший посмертно звание Героя Советского Союза, долгое время оставалась загадкой. Считалось, что фотографий Лёни не сохранилось. Для портрета
Подпольная комсомольская организация «Юные мстители» действовала в 1941—1943 годы в поселке Оболь в Беларуси. Больше всего она известна благодаря 17-летней Зине Портновой, которая отравила более ста немецких офицеров.
Помимо диверсии с супом, «Юные мстители» провели немало крупных операций. Летом 1943 года подпольщики взорвали водокачку, электростанцию, кирпичный завод, льнозавод, железнодорожный склад и мотовоз на торфяном заводе. Чуть позже на мине диверсантов подорвался немецкий каратель и палач Карл Борман.
Украинскому
По легенде, знаменитую скульптуру «Девушка с веслом», позже широко тиражированную, Иван Шадр лепил с Веры Волошиной, студентки Московского института физкультуры. Как разведчица, в 1941 году Вера была заброшена в немецкий тыл, где вскоре погибла — немцы повесили ее на придорожной иве.
Еще один эпизод из биографии Веры Волошиной очень символичный. Летом 1941 года девушка, сдав экзамены в институте, отправилась в подмосковный Загорск для прохождения практики. Вместе с однокурсницами она зашла в универмаг. Девушки купили Вере белое шелковое платье — в следующем году она собиралась замуж. В этот же день Волошина узнала, что началась война. Было 22 июня.
14-летний партизан Володя Дубинин из Крыма был маленького роста. Он мог выбираться по очень узким лазам и проникать в считавшиеся недоступными помещения. Во время одной из разведок мальчик узнал, что немцы собираются затопить каменоломни. Рискуя жизнью, он в дневное время прошел вражеские посты, предупредил партизан об опасности и спас жизни целому отряду.
О
Витя Коробков из Феодосии погиб в 15-летнем возрасте. Вместе с отцом его пытали в гестапо, а потом расстреляли. При жизни юный партизан был известен выдающимися успехами в учебе, за которые его дважды поощряли путевкой в «Артек». Это и не удивительно, ведь Витя обладал фотографической памятью.
Немка Эльвира Айзеншнайдер стала разведчицей Красной армии. Отец девушки был членом Коммунистической партии Германии. После прихода к власти нацистов семья бежала в СССР.
Эльвира стала медсестрой, преподавала немецкий язык советским офицерам, а затем стала советской разведчицей. В 1944 году девушка исчезла. Скорее всего, ее расстреляли в концлагере Заксенхаузен.
О находчивости юного партизана Толи Шумова ходили легенды. Однажды во время проверки на Куровском большаке он сумел улизнуть от немцев и в одном белье в сильный мороз добрался до партизан с ценными сведениями.
В другой раз, пытаясь обойти часового, он бросился помогать повозке с немцами, застрявшей возле запруды. Благодарные и ничего не подозревающие враги пропустили подростка, у которого в сапогах было полным полно листовок.
А
Разведчицу Валю Олешко с Алтая долгое время несправедливо подозревали в том, что она перешла на сторону врага. И только в 1970-х, когда стали известны детали ее гибели, справедливость восторжествовала.
Чтобы увековечить память о храброй землячке, астроном Тамара Смирнова назвала в ее честь астероид (2438) Олешко.