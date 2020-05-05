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11:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

15 малоизвестных фактов о юных героях Великой Отечественной войны

Их имена знает каждый.

Брат Зои Космодемьянской — тоже герой

Источник: РИА "Новости"

Историю разведчицы и диверсантки Зои Космодемьянской, повешенной нацистами, знает каждый школьник. Но уже не все помнят, что родной брат Зои по имени Александр тоже стал Героем Советского Союза.

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Младше сестры на 2 года, в неполных 17 лет он ушел на фронт после смерти Зои и пытался найти ее палачей. Александр стал известен во время штурма Кёнигсберга. Старший лейтенант погиб в возрасте 20 лет.

История с именем

Знаменитого пионера-героя Марата Казея отец Иван назвал в честь линкора «Марат», на котором проходил военную службу. А вот в честь самого Марата в 1968 году был назван грузовой теплоход Дальневосточного морского пароходства.

Не только Таня Савичева

14-летняя школьница Таня Савичева умерла в эвакуации в 1944 году. До этого во время блокады Ленинграда она вела дневник. В СССР он стал известен так же, как в Западной Европе дневник Анны Франк.

Но «блокадные» дневники среди детей и подростков вела не только Таня. Не менее ценными документами эпохи являются записи Лены Мухиной, Димы Семенова, Гали Зимницкой, Елизаветы Вейде и других. Многие из них опубликованы впервые только недавно.

Сколько было сынов полка

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Многие россияне помнят и любят фильм «Сын полка» режиссера Георгия Кузнецова. Он был снят в 1981 году по повести Валентина Катаева. Картина рассказывает о 12-летнем сироте Ване Солнцеве, который стал разведчиком.

По данным Центрального архива Минобороны, во время войны было около 3,5 тысяч фронтовиков в возрасте до 16 лет, не считая детей подполья и партизанских отрядов. И даже эта цифра может быть занижена, говорят эксперты.

Фото Лени Голикова

Источник: РИА "Новости"

Внешность знаменитого Лени Голикова, получивший посмертно звание Героя Советского Союза, долгое время оставалась загадкой. Считалось, что фотографий Лёни не сохранилось. Для портрета пионера-героя, созданного Виктором Фоминым в 1958 году, позировала сестра юноши по имени Лида. Но позже фото партизана все же было найдено.

Что делали «Юные мстители»

Подпольная комсомольская организация «Юные мстители» действовала в 1941—1943 годы в поселке Оболь в Беларуси. Больше всего она известна благодаря 17-летней Зине Портновой, которая отравила более ста немецких офицеров.

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Помимо диверсии с супом, «Юные мстители» провели немало крупных операций. Летом 1943 года подпольщики взорвали водокачку, электростанцию, кирпичный завод, льнозавод, железнодорожный склад и мотовоз на торфяном заводе. Чуть позже на мине диверсантов подорвался немецкий каратель и палач Карл Борман.

Самый молодой Герой Советского Союза

Украинскому партизану-разведчику Вале Котику на момент гибели едва исполнилось 14 лет. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено посмертно в 1958 году.

Источник: РИА "Новости"

Девушка с веслом — разведчица?

По легенде, знаменитую скульптуру «Девушка с веслом», позже широко тиражированную, Иван Шадр лепил с Веры Волошиной, студентки Московского института физкультуры. Как разведчица, в 1941 году Вера была заброшена в немецкий тыл, где вскоре погибла — немцы повесили ее на придорожной иве.

Шелковое свадебное платье

Еще один эпизод из биографии Веры Волошиной очень символичный. Летом 1941 года девушка, сдав экзамены в институте, отправилась в подмосковный Загорск для прохождения практики. Вместе с однокурсницами она зашла в универмаг. Девушки купили Вере белое шелковое платье — в следующем году она собиралась замуж. В этот же день Волошина узнала, что началась война. Было 22 июня.

Источник: РИА "Новости"

Герой каменоломен

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14-летний партизан Володя Дубинин из Крыма был маленького роста. Он мог выбираться по очень узким лазам и проникать в считавшиеся недоступными помещения. Во время одной из разведок мальчик узнал, что немцы собираются затопить каменоломни. Рискуя жизнью, он в дневное время прошел вражеские посты, предупредил партизан об опасности и спас жизни целому отряду.

Кто прославил Тарковского

О подростках-героях времен Великой Отечественной войны написано множество книг и снято немало фильмов. Часть из них преследовала единственную цель — пропаганду. А часть была настоящими шедеврами. Среди них — дебютный фильм Андрея Тарковского «Иваново детство» о 12-летнем разведчике. Картина получила «Золотого льва» на Международном Венецианском фестивале в 1962 году.

Партизан с фотографической памятью

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Витя Коробков из Феодосии погиб в 15-летнем возрасте. Вместе с отцом его пытали в гестапо, а потом расстреляли. При жизни юный партизан был известен выдающимися успехами в учебе, за которые его дважды поощряли путевкой в «Артек». Это и не удивительно, ведь Витя обладал фотографической памятью.

Немецкая разведчица, мечтавшая о филфаке МГУ

Немка Эльвира Айзеншнайдер стала разведчицей Красной армии. Отец девушки был членом Коммунистической партии Германии. После прихода к власти нацистов семья бежала в СССР.

Из-за гибели отца и болезни матери Эльвира попала в детский дом. Девушка вступила в комсомол и готовилась поступать в Литературный институт в Москве или на филфак МГУ, но не успела — началась война.

Источник: РИА "Новости"

Эльвира стала медсестрой, преподавала немецкий язык советским офицерам, а затем стала советской разведчицей. В 1944 году девушка исчезла. Скорее всего, ее расстреляли в концлагере Заксенхаузен.

Находчивый плут

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О находчивости юного партизана Толи Шумова ходили легенды. Однажды во время проверки на Куровском большаке он сумел улизнуть от немцев и в одном белье в сильный мороз добрался до партизан с ценными сведениями.

В другой раз, пытаясь обойти часового, он бросился помогать повозке с немцами, застрявшей возле запруды. Благодарные и ничего не подозревающие враги пропустили подростка, у которого в сапогах было полным полно листовок.

А как-то раз Шумов два дня притворялся помощником немецкого офицера, развлекая его анекдотами. Затем он сумел улизнуть, прихватив документы, карту, бинокль и пистолет.

Источник: РИА "Новости"

«Космическая» девушка

Разведчицу Валю Олешко с Алтая долгое время несправедливо подозревали в том, что она перешла на сторону врага. И только в 1970-х, когда стали известны детали ее гибели, справедливость восторжествовала.

Чтобы увековечить память о храброй землячке, астроном Тамара Смирнова назвала в ее честь астероид (2438) Олешко.

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