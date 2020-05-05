В России за сутки коронавирус выявили у 10 102 человек

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (5714), Подмосковье (822),
Накануне сообщалось о 10 581 новом заболевшем. Таким образом, число случаев выявления коронавирусной инфекции снижается второй день подряд.
Всего в России зарегистрировано 155 370 больных COVID-19, из них 19 865 выздоровели, 1451 скончались.
Коронавирусу SARS-CoV-2, по последним данным Всемирной организации здравоохранения, оказались подвержены как минимум 3,43 миллиона человек, 240 тысяч умерли. При этом, по подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), число заболевших перешагнуло за отметку в 3,58 миллиона, из них 251 тысяча умерли, а более чем 1,16 миллиона удалось победить инфекцию.
На первом месте по количеству жертв и заразившихся остаются Соединенные Штаты. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания, Италия, Великобритания, Франция и Германия. Россия заняла седьмую строчку, обогнав Турцию, Иран и Китай.