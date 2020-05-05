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10:43 (мск), источник: РИА Новости

В России за сутки коронавирус выявили у 10 102 человек

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В 83 российских регионах за сутки выявили 10 102 человек с подтвержденным COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:40 MSK, 05.05
Инфицировано155 370+10 102
Скончалось1 451+95
Выздоровело19 865+1 770
Инфицировано3 585 357+65 456
Скончалось251 595+3 965
Выздоровело1 168 355+38 521
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Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (5714), Подмосковье (822), Санкт-Петербурге (226) и Нижегородской области (174). При этом у 4961 пациента (49,1 процента) отсутствуют клинические проявления болезни. Умерли 95 человек.

Накануне сообщалось о 10 581 новом заболевшем. Таким образом, число случаев выявления коронавирусной инфекции снижается второй день подряд.

Всего в России зарегистрировано 155 370 больных COVID-19, из них 19 865 выздоровели, 1451 скончались.

Коронавирусу SARS-CoV-2, по последним данным Всемирной организации здравоохранения, оказались подвержены как минимум 3,43 миллиона человек, 240 тысяч умерли. При этом, по подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), число заболевших перешагнуло за отметку в 3,58 миллиона, из них 251 тысяча умерли, а более чем 1,16 миллиона удалось победить инфекцию.

На первом месте по количеству жертв и заразившихся остаются Соединенные Штаты. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания, Италия, Великобритания, Франция и Германия. Россия заняла седьмую строчку, обогнав Турцию, Иран и Китай.

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