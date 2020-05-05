Число больных с коронавирусом в России превысило 155 000 человек

За сутки погибло 95 больных COVID-19, всего с начала эпидемии умерло 1 451 больных с коронавирусом. 1170 человек вылечились за минувшие сутки, всего после перенесенной коронавирусной инфекции выздоровело 19 865 человек. Под медицинским наблюдением, по данным Роспотребнадзора на 4 мая, остаются 222 510 человек.
На Москву приходится 80 115 случаев заражения, это 51,5% от общего числа случаев в стране. За сутки к 5 мая в Москве диагноз COVID-19 поставлен 5714 больным, лечение в городе продолжают проходить 71429 человек. Более половины новых больных (55,9%) — это дети и взрослые от 18 до 45 лет, сообщает местный оперативный штаб.
Следующими в списке по общему числу заболевших идут Московская область (157 61),
Москва, Московская область,
К 5 мая Роспотребнадзор по поручению президента Владимира Путина должен был представить рекомендации по поэтапному выходу из режима самоизоляции с 12 мая.
6 мая правительство должно будет представить план снятия ограничений на основе требований Роспотребнадзора. При этом 1 мая руководитель Роспотребнадзора Анна Попова не исключила, что с 12 мая меры придется ужесточать. Она предусматривала такой вариант в случае, если люди будут нарушать режим самоизоляции в майские праздники.
Коронавирус обнаружен у более чем 3,5 млн человек в мире, свидетельствуют сводные данные института Джонса Хопкинса. 1,1 млн случаев приходится на США, в стране от COVID-19 умерли более 68 000 человек. Это больше, чем в Италии и Великобритании, двух других странах из топ-3 по числу летальных случаев, вместе взятых. С понедельника часть штатов ослабили ограничения для бизнеса — в том числе Индиана, Канзас и Небраска, в которых число новых случаев продолжает расти, сообщает The New York Times.