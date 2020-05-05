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15:57 (мск), источник: ТАСС

Закон о запрете продажи алкоголя в маленьких кафе в жилых домах вступил в силу

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Закон о запрете продажи алкоголя в кафе, ресторанах и барах (с площадью зала не более 20 квадратных метров), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, вступил в силу.

Источник: AP 2020

Президент России Владимир Путин подписал документ 24 апреля. Согласно опубликованному в «Парламентской газете» тексту закона, он вступает в силу 5 мая.

Закон был инициирован в связи с многочисленными обращениями и жалобами жителей многоквартирных домов, обеспокоенных частым нарушением общественного порядка на прилегающих к домам территориях, во дворах и на детских площадках.

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Кроме того, от 41 органа власти субъектов РФ получены письма с информацией о существенном ухудшении общественного правопорядка в связи с отменой ограничений в сфере реализации алкоголя в организациях общественного питания.

Закон наделяет органы госвласти субъектов РФ правом устанавливать дополнительные условия розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, в том числе в части увеличения размера площади зала обслуживания посетителей, а также полностью запрещать розничную продажу алкогольной продукции в таких домах.

Сведения об установлении таких дополнительных ограничений предоставляются органами госвласти субъектов РФ в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка по ее запросу в трехдневный срок со дня получения такого запроса.

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