Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Жизнь на вулканеЧто примиряет сицилийцев с нависающей над ними смертельной опасностью
Фоторепортажи
10В Калифорнии зафиксировали аномальное скопление нефтетанкеров
16Одинокий остров: знаменитый Мон-Сен-Мишель превращается в город-призрак
13:12 (мск), источник: ТАСС

Опрос: более половины россиян готовы обратиться к врачу при первых симптомах коронавируса

При сохранении температуры на протяжении нескольких дней за помощью намерены обратиться 35% опрошенных.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:32 MSK, 05.05
Инфицировано155 370+10 102
Скончалось1 451+95
Выздоровело19 865+1 770
Инфицировано3 600 106+75 677
Скончалось251 898+4 060
Выздоровело1 173 147+40 594
Идёт загрузка
Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Более половины россиян (55%) в случае возникновения симптомов, напоминающих заражение коронавирусом, готовы сразу обратиться к врачу, однако 7% будут ждать серьезного ухудшения самочувствия, свидетельствуют данные опроса Антикризисного социологического центра.

При сохранении температуры на протяжении нескольких дней за помощью обратятся 35% опрошенных.

При этом сейчас только каждый десятый думает, что распространение вируса может закончиться в мае (против почти трети в начале апреля) — ожидания сдвинулись на первый летний месяц. Режим самоизоляции считают оправданным 47% опрошенных против 62% в начале апреля.

Новость
Названы признаки «карантинной депрессии»

В то же время у большинства находящихся на изоляции людей нет готовности посещать места скопления людей. Так, почти каждый пятый в случае отмены в ближайшее время режима самоизоляции старался бы еще какое-то время не выходить из дома без лишней необходимости. При этом более 40% готовы совершать прогулки в нелюдных местах. Выйти на работу согласны 44%. Лишь 17% считают возможным пойти в людное место, 8% — на массовое мероприятие.

Признаком безопасности ситуации для 43% является снижение заболеваемости до минимума.

Только 8% считают оправданным прекращение дистанцирования после достижения пика заболеваемости.

11% опрошенных готовы оказаться в людном месте только после тестирования, которое покажет иммунитет к вирусу, а 8% — лишь после прививки против коронавируса.

Как отмечает генеральный директор ЦСП «Платформа» Мария Макушева, для большинства признаком безопасности является снижение заболеваемости до минимума, поэтому, пока он не достигнут, ограничения оправданы.

«Однако этот “минимум” может стать зоной противоречий и развития напряженности. Каково будет качество диалога в период, когда “минимум” уже наступит в глазах одних, уставших от самоизоляции, но еще не наступит для тех, кто принимает решения? В этот период людям особенно важно увидеть горизонт планирования власти, понять логику принимаемых решений, услышать, что происходит с заболеваемостью, не только от официальных лиц, но и от врачей», — добавила она.

Новость
Глава Минздрава рассказал, в чем «коварство» коронавируса

Об опросе

Объем выборки — 1 тыс. респондентов. Данные представляют онлайн-аудиторию РФ в возрасте старше 18 лет в городах с населением более 100 тыс. человек по полу, возрасту, федеральному округу и размеру населенного пункта. Сбор данных проводился 24 апреля.

Социологический антикризисный центр открыт в апреле 2020 года по инициативе исследовательской компании OMI (Online Market Intelligence), специализирующейся на интернет-исследованиях с собственной онлайн-панелью респондентов в России, на Украине, в Казахстане и Белоруссии численностью более 1 млн человек, и Центра социального проектирования «Платформа», специализирующегося на консалтинге и проектах в области общественных и корпоративных процессов. Цель центра — более глубокое осмысление тех общественных изменений, которые происходят в том числе в связи с пандемией коронавируса.

Во время загрузки произошла ошибка.
Как распространяется коронавирус в России: статистика
Во время загрузки произошла ошибка.
13:38 (мск)© Ньюстюб
Как коронавирус распространяется при чихании
Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 12:00 MSK, 05.05
 Абсолютный мировой лидер по количеству заразившихся коронавирусом и числу летальных исходов
Первое, что увидел Леонов, когда вышел в космос
Коронавирус COVID-19
Число больных с коронавирусом в России превысило 155 000 человек
Коронавирус COVID-19: главные события 2 мая
Вирус их не берет
Ученые подтвердили эффективность ремдесивира в лечении коронавируса
В России за сутки коронавирус выявили у 10102 человек
Названы самые востребованные профессии после окончания пандемии
Повар Кремля рассказал о «запрещенных» блюдах у первых лиц
СМИ: США закупят вооружения у стран бывшего СССР
Ким Чен Ын награжден российской юбилейной медалью Победы
В космосе показали «дом» двух сверхновых
Названы 15 малоизвестных фактов о юных героях ВОВ
Здоровье
11 звезд, которые поплатились за похудение Идеал недостижим, а возможности организма ограничены.
Hi-Tech
«Находка» в марсианском метеорите удивила ученых Древний осколок Марса раскрыл новые подробности о Красной планете
Горячие темы на Авто
Итоги 194
Как там прошло? 183
Тоже пофилософствую-- 107
Можно ли заказать в сервисе прочистку топливного фильтра и рдт? 88
Кино
Актеры, много лет играющие одну и ту же роль: тогда и сейчас Они так прочно и так надолго срослись со своими киноперсонажами, что стали практически неотделимы от них — вспоминаем актеров и актрис, которые застряли в одной роли на долгие годы и даже десятилетия
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Александре уже 60: удивитесь, увидев ее фото
Надвигается страшное. Что будет с миром в 2020
Неожиданное решение Мишустина: пенсии изменятся
Кому вернут советские вклады? Долгожданный сюрприз
Леди
Зарядка со звездой: фитнес от солистки Soprano Турецкого Солистка Soprano Турецкого, Дарья Львова, показывает свои любимые упражнения для утренней разминки.
Дом
Что делать с инфекционными больницами после окончания эпидемии
Когда москвичи начнут съезжать из съемных квартир из-за пандемии
Как уберечь свой дом от проникновения вируса
Москвичи испугались за свои квартиры из-за самоизоляции
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь