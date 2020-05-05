13:12 (мск), источник: ТАСС
Опрос: более половины россиян готовы обратиться к врачу при первых симптомах коронавируса
При сохранении температуры на протяжении нескольких дней за помощью намерены обратиться 35% опрошенных.
МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Более половины россиян (55%) в случае возникновения симптомов, напоминающих заражение коронавирусом, готовы сразу обратиться к врачу, однако 7% будут ждать серьезного ухудшения самочувствия, свидетельствуют данные опроса Антикризисного социологического центра.
При этом сейчас только каждый десятый думает, что распространение вируса может закончиться в мае (против почти трети в начале апреля) — ожидания сдвинулись на первый летний месяц. Режим самоизоляции считают оправданным 47% опрошенных против 62% в начале апреля.
В то же время у большинства находящихся на изоляции людей нет готовности посещать места скопления людей. Так, почти каждый пятый в случае отмены в ближайшее время режима самоизоляции старался бы еще
Признаком безопасности ситуации для 43% является снижение заболеваемости до минимума.
11% опрошенных готовы оказаться в людном месте только после тестирования, которое покажет иммунитет к вирусу, а 8% — лишь после прививки против коронавируса.
Как отмечает генеральный директор ЦСП «Платформа» Мария Макушева, для большинства признаком безопасности является снижение заболеваемости до минимума, поэтому, пока он не достигнут, ограничения оправданы.
«Однако этот “минимум” может стать зоной противоречий и развития напряженности. Каково будет качество диалога в период, когда “минимум” уже наступит в глазах одних, уставших от самоизоляции, но еще не наступит для тех, кто принимает решения? В этот период людям особенно важно увидеть горизонт планирования власти, понять логику принимаемых решений, услышать, что происходит с заболеваемостью, не только от официальных лиц, но и от врачей», — добавила она.
Объем выборки — 1 тыс. респондентов. Данные представляют
Социологический антикризисный центр открыт в апреле 2020 года по инициативе исследовательской компании OMI (Online Market Intelligence), специализирующейся на