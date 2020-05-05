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13:48 (мск), источник: РИА Новости

В ВОЗ допустили, что первые заражения COVID-19 могли быть еще в декабре

ЖЕНЕВА, 5 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. ВОЗ считает возможным, что первые заражения COVID-19 в различных странах мира могли быть еще в декабре, заявил во вторник на брифинге официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:32 MSK, 05.05
Инфицировано155 370+10 102
Скончалось1 451+95
Выздоровело19 865+1 770
Инфицировано3 600 106+75 677
Скончалось251 898+4 060
Выздоровело1 173 147+40 594
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Источник: Агентство «Москва»

Он прокомментировал информацию о выявлении случая заболевания новым коронавирусом во Франции в декабре 2019 года.

«Это интересное открытие. И оно поможет лучше понять потенциальное распространение COVID-19. Это неудивительно. Потому что самые ранние случаи вируса были зарегистрированы в начале декабря. Так что возможно, что зараженные люди из провинции Ухань путешествовали в другие страны. Также возможно, что больше ранних случаев будет выявлено по мере того, как страны будут тестировать случаи», — сказал он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.

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