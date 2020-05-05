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13:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Китаец вернулся домой и обнаружил вместо квартиры «джунгли»

Цветы почувствовали себя как дома.

Житель города Ланфан в Китае уехал из дома на 7 месяцев. На время отсутствия он попросил брата поливать цветы. Родственник отнесся к делу так ответственно, что вскоре квартира китайца превратилась в ботанический сад.

Вернувшись домой, молодой человек просто не узнал ее. Лианы обвили все стены, а бамбук в вазе отрастил внушительные листья. Растения буквально оккупировали квартиру, заставляя семью передвигаться по ней, как по джунглям.

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«А вот у меня за последние 7 месяцев умерло четыре вазона. В чем секрет вашего брата?» — поинтересовался один из комментаторов под видео.

Анна Лысенко

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