13:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Китаец вернулся домой и обнаружил вместо квартиры «джунгли»
Цветы почувствовали себя как дома.
Житель города Ланфан в Китае уехал из дома на 7 месяцев. На время отсутствия он попросил брата поливать цветы. Родственник отнесся к делу так ответственно, что вскоре квартира китайца превратилась в ботанический сад.
Вернувшись домой, молодой человек просто не узнал ее. Лианы обвили все стены, а бамбук в вазе отрастил внушительные листья. Растения буквально оккупировали квартиру, заставляя семью передвигаться по ней, как по джунглям.
«А вот у меня за последние 7 месяцев умерло четыре вазона. В чем секрет вашего брата?» — поинтересовался один из комментаторов под видео.
Анна Лысенко