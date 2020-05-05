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14:14 (мск), источник: Коммерсантъ

Ученые Нидерландов и Израиля создали антитела к коронавирусу

Сразу две группы ученых сумели выделить в лабораторных условиях антитела, способные нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2. Накануне, 4 мая, об успешном лабораторном эксперименте сообщила группа ученых из Нидерландов, чья статья была опубликована в журнале Nature. Сегодня, 5 мая, стало известно о создании антител к коронавирусу в научной лаборатории Института биологических исследований Израиля (IIBR). Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр обороны страны Нафтали Беннет, сообщает Reuters.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:32 MSK, 05.05
Инфицировано155 370+10 102
Скончалось1 451+95
Выздоровело19 865+1 770
Инфицировано3 600 106+75 677
Скончалось251 898+4 060
Выздоровело1 173 147+40 594
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Источник: РИА "Новости"

В обоих случаях речь идет о выделении моноклональных антител, которые атакуют вирус, уничтожая его шиповидный белок, благодаря которому вирус проникает в клетки организма человека. Полученные антитела нейтрализуют SARS-CoV-2, не давая ему распространяться.

Обе группы ученых называют результаты тестов прорывом, так как в теории эти антитела могут самостоятельно справиться с пандемией COVID-19 и помочь предотвратить эпидемии коронавирусных инфекций в будущем. При этом ученые подчеркивают, что для подтверждения эффективности полученных антител необходимо провести испытания на животных и клинические испытания на людях.

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Глава Минобороны Израиля Нафтали Беннетт рассказал, что израильские ученые представили ему свою разработку во время его вчерашнего визита в IBR. Специалисты заявили, что стадия разработки антител завершена, но они еще нуждаются в «тщательном тестировании». Теперь лаборатория IIBR должна начать испытания на людях. После этого израильские ученые надеются договориться с международными компаниями о производстве антител «в коммерческих количествах», сообщает израильский портал i24.

В апреле Всемирная организация здравоохранения опубликовала список 83 перспективных разработок вакцин против COVID-19. В перечень вошли девять российских разработок. Еще в марте российским ученым удалось расшифровать полный геном вируса, что может ускорить появление вакцины. В России клинические испытания могут начаться 1 июня. В США разрабатывают 14 вакцин от коронавируса. Американский президент Дональд Трамп уверен, что создать вакцину в стране получится до конца года.

Кирилл Сарханянц, Лаура Кеффер

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