Ученые Нидерландов и Израиля создали антитела к коронавирусу

В обоих случаях речь идет о выделении моноклональных антител, которые атакуют вирус, уничтожая его шиповидный белок, благодаря которому вирус проникает в клетки организма человека. Полученные антитела нейтрализуют SARS-CoV-2, не давая ему распространяться.
Обе группы ученых называют результаты тестов прорывом, так как в теории эти антитела могут самостоятельно справиться с пандемией COVID-19 и помочь предотвратить эпидемии коронавирусных инфекций в будущем. При этом ученые подчеркивают, что для подтверждения эффективности полученных антител необходимо провести испытания на животных и клинические испытания на людях.
Глава Минобороны Израиля Нафтали Беннетт рассказал, что израильские ученые представили ему свою разработку во время его вчерашнего визита в IBR. Специалисты заявили, что стадия разработки антител завершена, но они еще нуждаются в «тщательном тестировании». Теперь лаборатория IIBR должна начать испытания на людях. После этого израильские ученые надеются договориться с международными компаниями о производстве антител «в коммерческих количествах», сообщает израильский портал i24.
В апреле Всемирная организация здравоохранения опубликовала список 83 перспективных разработок вакцин против COVID-19. В перечень вошли девять российских разработок. Еще в марте российским ученым удалось расшифровать полный геном вируса, что может ускорить появление вакцины. В России клинические испытания могут начаться 1 июня. В США разрабатывают 14 вакцин от коронавируса. Американский президент Дональд Трамп уверен, что создать вакцину в стране получится до конца года.
Кирилл Сарханянц, Лаура Кеффер