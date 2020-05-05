17:07 (мск), источник: Коммерсантъ
ЕГЭ могут перенести на более поздние сроки, а ОГЭ отменить
Решение по срокам проведения ЕГЭ
«Мы прекрасно понимаем, что зачисление в высшие учебные заведения мы не можем провести без единого государственного экзамена. Пока решение состоит в следующем, что экзамены проводить с 8 июня. Но я не исключаю, что после праздников, после 12 мая, возможно, это решение будет скорректировано, опять же, в зависимости от той ситуации, которая будет», — сказал господин Кравцов в эфире программы «Диалог» на канале «Россия 24».
Он добавил, что выпускные вечера в школах состоятся, когда позволит эпидситуация. «И, надеюсь, что выпускные тоже, как позволит ситуация, пройдут. Здесь каждый регион принимает те или иные решения», — сказал министр.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что ведомство обсуждает возможность отмены Основных государственных экзаменов для девятиклассников, вместо них могут провести аттестацию по итоговым оценкам. В текущем году на экзаменах для девятых классов оставят только обязательные предметы — русский язык и математику. Вместе с тем министр считает, что совсем отменить ЕГЭ невозможно.