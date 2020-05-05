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20:25 (мск), источник: m24.ru

Шведский ученый рассказал о методах борьбы против коронавируса

Советник шведского правительства и генерального секретаря ВОЗ Юхан Гизеке рассказал, что в его стране против коронавируса приняты только те меры, преимущества которых доказаны с помощью науки, передает РБК.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:32 MSK, 05.05
Инфицировано155 370+10 102
Скончалось1 451+95
Выздоровело19 865+1 770
Инфицировано3 628 824+69 599
Скончалось254 430+4 910
Выздоровело1 184 499+40 832
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Источник: Агентство «Москва»

Он отметил, что главными мерами в борьбе против COVID-19 являются мытье рук и соблюдение социальной дистанции. Гизеке заявил, что остальные меры, которые принимаются в разных странах, с научной точки зрения не приносят пользы в противостоянии пандемии коронавируса.

В частности, он раскритиковал политику по запрету на въезд, которая осуществляется в других странах. Гизеке считает, что распространение коронавируса происходит вне зависимости от закрытости границ, так как очаги заболевания есть уже в каждой стране.

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В Швеции также нет жестких правил по соблюдению режима самоизоляции. Кафе, школы и детские сады работают, а общественные места открыты для посещения. Ограничение наложено лишь на массовые мероприятия, число участников которых превышает 50 человек. Гизеке отметил, что одной из причин является высокая дисциплинированность шведов: им не нужен указ, который заставит их оставаться дома во время пандемии.

«В этом заключается важный принцип шведской стратегии — люди не глупы. Если вы объясните им, что какие-то правила пойдут им на пользу, помогут другим, они вас послушают», — подчеркнул Гизеке.

Он добавил, что в Швеции не планируют вводить дополнительные ограничения, поскольку эпидемиологическую ситуацию внутри страны власти не считают критичной.

Гизеке сообщил, что в настоящий момент Швеция обладает запасом прочности, поскольку в отделениях интенсивной терапии незанятыми остаются еще около 10% коек.
Что полезно знать
Если сидишь дома

Кроме того, Гизеке полагает, что запрет на выход из дома является глупостью, поскольку он не имеет под собой никаких научных оснований. Ученый привел пример Стокгольма, в котором коронавирусом переболела 1/5 часть населения шведской столицы. В связи с этим Гизеке заявил, что столичные жители совсем скоро будут обладать коллективным иммунитетом от COVID-19.

Он также отметил, что введение карантинных мер лишь откладывает проблему, а не решает ее. Этим он объяснил то, что в Швеции количество смертей в результате коронавируса на 1 миллион человек превышает аналогичные показатели в соседних странах.

«Все, что делает жесткий карантин, — это откладывает решение проблемы, которая перед вами стоит. Но эта проблема по-прежнему остается актуальной через пару месяцев», — подчеркнул Гизеке.

Согласно последним данным ВОЗ, в Швеции коронавирусом заболели 23 216 человек. Из них более 4 тысяч выздоровели в результате прохождения курса лечения. Свыше 2,8 тысячи человек скончались в результате заражения.

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