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09:34 (мск), источник: Известия

Ученые заявили о возможности COVID-19 вызывать психические отклонения

Ученые пришли к выводу, что коронавирусная инфекция способна вызывать тяжелые психические отклонения (в частности, шизофрению) у детей, рожденных от переболевших матерей. «Известия» спросили у экспертов, насколько вероятны такие осложнения.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:32 MSK, 06.05
Инфицировано155 370+10 102
Скончалось1 451+95
Выздоровело19 865+1 770
Инфицировано3 664 143+79 821
Скончалось257 303+5 723
Выздоровело1 199 439+31 409
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Источник: Известия

Специалисты департамента психиатрии Калифорнийского университета в Сан-Диего (University of California San Diego) проанализировали перечень возможных осложнений после COVID-19, затрагивающих центральную нервную систему (ЦНС).

Они предположили, что отдаленные последствия, описания которых появлялись после различных эпидемий — испанки, SARS и MERS — будут схожи с результатами воздействия нового коронавируса на организмы переболевших людей.

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Ученые считают, что необходимо отслеживать состояние тех, кто перенес недуг «внутриутробно, в детском и зрелом возрасте и на поздних этапах жизни, чтобы полностью оценить и купировать долгосрочное вредное воздействие COVID-19 на поведение и мозг».

Российские специалисты с теоретическим влиянием коронавируса на ЦНС и психику согласны. Заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов рассказал «Известиям», что научная литература описывает случаи возникновения ментальных расстройств при вирусной пневмонии.

«Иногда при тяжелых и затяжных инфекциях могут наблюдаться острые и преходящие психотические симптомы: варианты галлюцинаций, иллюзий, бреда, другие нарушения восприятия. Подчеркну, они пропадают при улучшении состояния больного, если только инфекции не наносят органического вреда ЦНС», — рассказал эксперт.

Со временем нужно будет обратить внимание на изучение возможных осложнений у детей, уверены ученые.

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«Такое может быть, особенно если заболевание случилось в первом триместре беременности, — считает заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. — Неслучайно список TORCH-инфекций так широк».

Ранее «Известия» писали, что патоген, вызывающий уханьскую пневмонию, способен проникать через гематоэнцефалический барьер и напрямую разрушать ткани головного мозга. При этом коронавирус может вызывать неврологические осложнения, совсем не повреждая легкие. О нарушениях работы ЦНС свидетельствует, в частности, такой симптом, как потеря обоняния.

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