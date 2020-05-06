Предел терпения планеты. Сколько людей способна вынести Земля?

Пандемия COVID-19 породила множество конспирологических версий. Есть среди них и такая, что сильные и злобные мира сего — то ли Римский клуб, то ли Билл Гейтс со товарищи, то ли все вместе — задумали сократить численность населения планеты. И с этой целью запустили коронавирус.
С другой стороны, природа сама на протяжении всей истории человечества находила разные способы «проредить» его, и эпидемии — самый верный из них. Как только случалась масштабная вспышка смертоносной инфекции, недостатка в эсхатологических настроениях и рассуждениях не было. Зачастую они сводятся к вопросам: сколько же людей может вместить (прокормить) Земля? Хватит ли у неё ресурсов для жизнеобеспечения стремительно растущего человечества?
Хватит ли на всех пастбищ?
Два года назад международная группа учёных опубликовала в журнале Nature Sustainability исследование, из которого следовало, что Земля способна поддерживать на уровне прожиточного минимума не более 7 млрд человек (на тот момент нас было уже 7,6 млрд). Стремление приблизиться к более высокому уровню жизни, по мнению исследователей, неминуемо приведёт к экологическому коллапсу.
Теория, прямо скажем, не нова. Ещё в конце XVIII века английский священник и учёный Томас Мальтус издал труд «Опыт о законе народонаселения», повлиявший на умы многих демографов. Суть концепции, известной как мальтузианство, в том, что численность населения растёт более быстрыми темпами, чем производство продуктов питания. Ограниченность ресурсов порождает бедность, голод и социальные катаклизмы — войны, геноцид и пр. Они (а также голод и эпидемии) выступают своего рода регуляторами численности цивилизации.
В XIX веке неспособность человечества прокормить себя видели в недостаточной грузоподъёмности судов, а после и в нехватке пастбищных угодий: их площадей слишком мало, чтобы вырастить поголовье скота, обеспечивающее всех пропитанием. Да и в середине ХХ столетия похожие опасения высказывались: например, эколог Уильям Фогт полагал, что чрезмерное использование земель приведёт к истощению почвы и демографической катастрофе.
В 1972 году по заказу Римского клуба (аналитического центра, объявившего своей целью привлечение внимания к различным международным проблемам) на свет появился резонансный доклад «Пределы роста».
Его авторы считали, что при имеющихся темпах роста населения, индустриализации, загрязнения окружающей среды, производства продовольствия и истощения ресурсов наиболее вероятным сценарием будет коллапс цивилизации в течение столетия.
Сначала её численность вырастет до 10−12 млрд человек, а затем (из-за голода и войн) резко сократится до 1−3 млрд. Упадёт при этом и уровень жизни.
Выход авторы доклада видели прежде всего в контроле и ограничении рождаемости. Были у них, правда, и более мягкие сценарии. Один из учёных, американский профессор Деннис Медоуз, полагал, что теоретически возможна стабилизация населения Земли на уровне 8 млрд. Но не больше! Иначе экосистемы и ресурсы планеты не смогут стабильно поддерживать существование человеческой популяции.
То, что не предвидел Мальтус
Сейчас на Земле живет почти 7,8 млрд человек (год назад было 7,7). И по прогнозам ООН, к 2030 году их будет 8,5 млрд, к 2050-му — 9,7 млрд, а к 2100-му — те самые 11,2 млрд, о которых предупреждали авторы доклада «Пределы роста».
Взрывной рост произошёл в ХХ веке. Несмотря на две мировые войны и самую массовую пандемию гриппа за всю историю, численность населения планеты за прошлое столетие выросла в 3,7 раза. И при этом вовсе не похоже, что нам грозит массовый голод. Эту проблему человечество смогло решить: пастбищ хватает, поголовья скота — тоже. Наоборот, всё громче звучат призывы экологов сократить и то, и другое, чтобы снизить выбросы парниковых газов в атмосферу и приостановить глобальное потепление. А в научных лабораториях полным ходом идут работы по созданию искусственного мяса, которое сможет заменить натуральное.
«Со времён Томаса Мальтуса люди, обеспокоенные перенаселением Земли, переживали о том, достаточно ли будет еды для всех. Так вот, еды много. И потребление калорий с каждым десятилетием только возрастало, — обращает внимание профессор Колумбийского университета Мэтью Коннелли. — Если бы еда у нас заканчивалась, было бы сложно объяснить, почему люди едят всё больше и больше. Притом, что огромная часть населения ведёт сидячий образ жизни».
Разумеется, Мальтус не мог в конце XVIII столетия представить, до какого технологического уровня разовьются сельское хозяйство и пищевая индустрия в XXI веке. Но дело не только в этом.
И Томас Мальтус и его последователи предполагали, что с ростом благосостояния и изобилия ресурсов люди будут плодиться, как кролики, всё больше потребляя и истощая ресурсы планеты.
Но оказалось, что связь здесь не прямая, а ровно обратная: повышение уровня жизни ведёт не к росту, а к падению рождаемости.
Цивилизация научилась бороться и с голодом, и с эпидемиями (мало кто сомневается, что против коронавируса тоже найдут противоядие), которые раньше выступали основными регуляторами численности. И при этом люди добровольно стали ограничивать себя в количестве детей. Причин у этого несколько, но факт остаётся фактом: коэффициент фертильности (он же суммарный коэффициент рождаемости — среднее число рождённых детей на одну женщину) в Европе уже составляет 1,6. А для того, чтобы население росло, этот показатель, важнейший в демографии, должен быть никак не меньше 2,1. И в США, и в Японии, и в Китае, и в большей части стран Южной Америки коэффициенты фертильности сейчас ниже уровня замещения. Да, в Африке он по-прежнему высок (на верхней строчке Нигер — 6,5), но понятно, что с улучшением благосостояния показатель будет снижаться по всему миру.
Так может, угроза перенаселения планеты — миф?
Ненасытный «золотой миллиард»
Чем богаче общество, тем меньше детей рождается, это закон демографии, — говорит доцент кафедры медицинских наук Университета Оттавы Рейват Деонандан. — Сейчас уровень бедности ниже, чем когда-либо в человеческой истории, и всё говорит за то, что в обозримом будущем нас ждут дальнейшие успехи в борьбе с нею. Это проявится в замедлении роста населения и в конечном итоге — в его сокращении.
Проблема не в количестве людей. Проблема в том, сколько они едят. Ведь производство того же мяса (а с ростом благосостояния человек стремится есть его больше) наносит вред окружающей среде. Таким образом, людей со временем станет меньше, но каждый из них будет оставлять в природе больший углеродный след.
Возможно, проблему удалось бы решить, если бы население богатых стран потребляло меньше. Условно говоря, лучше рассказывать представителям «золотого миллиарда» о том, как расточительно они живут, чем выкручивать руки людям из стран третьего мира, где в основном многодетные семьи с низким доходом.
По оценкам учёного, для того, чтобы каждый мог жить в комфорте современного американского среднего класса, на Земле должно остаться около 2 млрд человек. Для более скромной европейской жизни хватит 3 млрд. Но и европейцам стоит подзатянуть пояса, чтобы снизить экологическую нагрузку на планету. Тогда и количество людей, которых она способна «вынести», станет больше.
Большинство современных демографов считают, что в течение следующих десятилетий население Земли достигнет пика, а затем начнёт снижаться.
Примерная оценка: 9 млрд к 2050 году (это будет максимум) и 8 млрд — к концу столетия.
Другое дело, что к середине века встанет другая демографическая проблема: сильно возрастёт доля пожилых людей, которых надо будет на что-то содержать.
Но что-то подсказывает, что эту проблему человечество тоже сможет решить.