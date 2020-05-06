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26«Лучше меньше, да лучше»
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12:54 (мск), источник: Аргументы и факты

Предел терпения планеты. Сколько людей способна вынести Земля?

Проблему перенаселения, возможно, удалось бы решить, если бы жители богатых стран потребляли меньше. Лучше рассказывать представителям «золотого миллиарда», как расточительно они живут, чем выкручивать руки людям из стран третьего мира.

Источник: NASA

Пандемия COVID-19 породила множество конспирологических версий. Есть среди них и такая, что сильные и злобные мира сего — то ли Римский клуб, то ли Билл Гейтс со товарищи, то ли все вместе — задумали сократить численность населения планеты. И с этой целью запустили коронавирус.

С другой стороны, природа сама на протяжении всей истории человечества находила разные способы «проредить» его, и эпидемии — самый верный из них. Как только случалась масштабная вспышка смертоносной инфекции, недостатка в эсхатологических настроениях и рассуждениях не было. Зачастую они сводятся к вопросам: сколько же людей может вместить (прокормить) Земля? Хватит ли у неё ресурсов для жизнеобеспечения стремительно растущего человечества?

АиФ.ru тоже задался ими.

Хватит ли на всех пастбищ?

Два года назад международная группа учёных опубликовала в журнале Nature Sustainability исследование, из которого следовало, что Земля способна поддерживать на уровне прожиточного минимума не более 7 млрд человек (на тот момент нас было уже 7,6 млрд). Стремление приблизиться к более высокому уровню жизни, по мнению исследователей, неминуемо приведёт к экологическому коллапсу.

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До и после: как изменятся туристические места из-за глобального потепления

Теория, прямо скажем, не нова. Ещё в конце XVIII века английский священник и учёный Томас Мальтус издал труд «Опыт о законе народонаселения», повлиявший на умы многих демографов. Суть концепции, известной как мальтузианство, в том, что численность населения растёт более быстрыми темпами, чем производство продуктов питания. Ограниченность ресурсов порождает бедность, голод и социальные катаклизмы — войны, геноцид и пр. Они (а также голод и эпидемии) выступают своего рода регуляторами численности цивилизации.

В XIX веке неспособность человечества прокормить себя видели в недостаточной грузоподъёмности судов, а после и в нехватке пастбищных угодий: их площадей слишком мало, чтобы вырастить поголовье скота, обеспечивающее всех пропитанием. Да и в середине ХХ столетия похожие опасения высказывались: например, эколог Уильям Фогт полагал, что чрезмерное использование земель приведёт к истощению почвы и демографической катастрофе.

В 1972 году по заказу Римского клуба (аналитического центра, объявившего своей целью привлечение внимания к различным международным проблемам) на свет появился резонансный доклад «Пределы роста».

Его авторы считали, что при имеющихся темпах роста населения, индустриализации, загрязнения окружающей среды, производства продовольствия и истощения ресурсов наиболее вероятным сценарием будет коллапс цивилизации в течение столетия.

Сначала её численность вырастет до 10−12 млрд человек, а затем (из-за голода и войн) резко сократится до 1−3 млрд. Упадёт при этом и уровень жизни.

Выход авторы доклада видели прежде всего в контроле и ограничении рождаемости. Были у них, правда, и более мягкие сценарии. Один из учёных, американский профессор Деннис Медоуз, полагал, что теоретически возможна стабилизация населения Земли на уровне 8 млрд. Но не больше! Иначе экосистемы и ресурсы планеты не смогут стабильно поддерживать существование человеческой популяции.

То, что не предвидел Мальтус

Сейчас на Земле живет почти 7,8 млрд человек (год назад было 7,7). И по прогнозам ООН, к 2030 году их будет 8,5 млрд, к 2050-му — 9,7 млрд, а к 2100-му — те самые 11,2 млрд, о которых предупреждали авторы доклада «Пределы роста».

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Человечеству угрожает глобальный голод. Мясу придется искать замену

Взрывной рост произошёл в ХХ веке. Несмотря на две мировые войны и самую массовую пандемию гриппа за всю историю, численность населения планеты за прошлое столетие выросла в 3,7 раза. И при этом вовсе не похоже, что нам грозит массовый голод. Эту проблему человечество смогло решить: пастбищ хватает, поголовья скота — тоже. Наоборот, всё громче звучат призывы экологов сократить и то, и другое, чтобы снизить выбросы парниковых газов в атмосферу и приостановить глобальное потепление. А в научных лабораториях полным ходом идут работы по созданию искусственного мяса, которое сможет заменить натуральное.

«Со времён Томаса Мальтуса люди, обеспокоенные перенаселением Земли, переживали о том, достаточно ли будет еды для всех. Так вот, еды много. И потребление калорий с каждым десятилетием только возрастало, — обращает внимание профессор Колумбийского университета Мэтью Коннелли. — Если бы еда у нас заканчивалась, было бы сложно объяснить, почему люди едят всё больше и больше. Притом, что огромная часть населения ведёт сидячий образ жизни».

Разумеется, Мальтус не мог в конце XVIII столетия представить, до какого технологического уровня разовьются сельское хозяйство и пищевая индустрия в XXI веке. Но дело не только в этом.

И Томас Мальтус и его последователи предполагали, что с ростом благосостояния и изобилия ресурсов люди будут плодиться, как кролики, всё больше потребляя и истощая ресурсы планеты.

Но оказалось, что связь здесь не прямая, а ровно обратная: повышение уровня жизни ведёт не к росту, а к падению рождаемости.

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Художник показал в одной картине, как люди изменили Землю

Цивилизация научилась бороться и с голодом, и с эпидемиями (мало кто сомневается, что против коронавируса тоже найдут противоядие), которые раньше выступали основными регуляторами численности. И при этом люди добровольно стали ограничивать себя в количестве детей. Причин у этого несколько, но факт остаётся фактом: коэффициент фертильности (он же суммарный коэффициент рождаемости — среднее число рождённых детей на одну женщину) в Европе уже составляет 1,6. А для того, чтобы население росло, этот показатель, важнейший в демографии, должен быть никак не меньше 2,1. И в США, и в Японии, и в Китае, и в большей части стран Южной Америки коэффициенты фертильности сейчас ниже уровня замещения. Да, в Африке он по-прежнему высок (на верхней строчке Нигер — 6,5), но понятно, что с улучшением благосостояния показатель будет снижаться по всему миру.

Так может, угроза перенаселения планеты — миф?

Ненасытный «золотой миллиард»

Чем богаче общество, тем меньше детей рождается, это закон демографии, — говорит доцент кафедры медицинских наук Университета Оттавы Рейват Деонандан. — Сейчас уровень бедности ниже, чем когда-либо в человеческой истории, и всё говорит за то, что в обозримом будущем нас ждут дальнейшие успехи в борьбе с нею. Это проявится в замедлении роста населения и в конечном итоге — в его сокращении.

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Проблема не в количестве людей. Проблема в том, сколько они едят. Ведь производство того же мяса (а с ростом благосостояния человек стремится есть его больше) наносит вред окружающей среде. Таким образом, людей со временем станет меньше, но каждый из них будет оставлять в природе больший углеродный след.

Возможно, проблему удалось бы решить, если бы население богатых стран потребляло меньше. Условно говоря, лучше рассказывать представителям «золотого миллиарда» о том, как расточительно они живут, чем выкручивать руки людям из стран третьего мира, где в основном многодетные семьи с низким доходом.

По оценкам учёного, для того, чтобы каждый мог жить в комфорте современного американского среднего класса, на Земле должно остаться около 2 млрд человек. Для более скромной европейской жизни хватит 3 млрд. Но и европейцам стоит подзатянуть пояса, чтобы снизить экологическую нагрузку на планету. Тогда и количество людей, которых она способна «вынести», станет больше.

Большинство современных демографов считают, что в течение следующих десятилетий население Земли достигнет пика, а затем начнёт снижаться.

Примерная оценка: 9 млрд к 2050 году (это будет максимум) и 8 млрд — к концу столетия.

Другое дело, что к середине века встанет другая демографическая проблема: сильно возрастёт доля пожилых людей, которых надо будет на что-то содержать.

Но что-то подсказывает, что эту проблему человечество тоже сможет решить.

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