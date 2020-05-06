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07:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы особенности борьбы с коронавирусом в России

Специалист назвал ряд особенностей в вопросе смягчения или полной отмены ограничительных мер, которыми обладает Россия по сравнению с другими странами. Об этом НСН рассказал академик РАН, вирусолог Феликс Ершов.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 07:32 MSK, 06.05
Инфицировано155 370+10 102
Скончалось1 451+95
Выздоровело19 865+1 770
Инфицировано3 663 911+79 793
Скончалось257 288+5 726
Выздоровело1 199 314+31 431
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Источник: РИА "Новости"

Эксперт считает, что в России свой уникальный сценарий борьбы с коронавирусом, не итальянский и не китайский, а российский. «Он связан с тем, что у нас громадная территория, многонациональная страна, что разные обычаи, разная плотность населения и разный уровень медицины», — отметил он.

Данная специфика обуславливает то, что когда в Москве заболеваемость на пике, в других регионах она может быть минимальной. По мнению ученого, нужно понимать, что половина случаев заражения приходится на Москву, и в регионах страны население не так остро ощущает опасность, как в столице.

Ершов полагает, что несмотря на то, что россиян становиться все труднее удержать на самоизоляции, выходить из нее стоит постепенно. В Москве же были успешны применены жесткие меры контроля, и именно поэтому отмена ограничительных мер должна начаться именно с нее, только после этого можно будет приступить к снятию ограничений в других регионах.

По последним данным, в России зафиксировано 155 370 случаев заражения коронавирусом. Всего за время эпидемии в стране 1 451 человек скончался, более 19,8 тысячи излечились.

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