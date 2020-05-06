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1020 лет назад России передали фрагменты Янтарной комнаты
11:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

На Aliexpress нашлись отличные товары с огромными скидками

Несмотря на то, что из дома сейчас выходить получается редко, побаловать себя новыми вещами все равно хочется. Тем более, что за окном с каждым днем становится все теплее и пора начинать готовиться к новому летнему сезону. Ведь его никто не отменял. Да и прикупить пару полезных вещей для того, чтобы сделать свое пребывание дома более комфортным, никогда не бывает лишним. Особенно, когда все эти вещи продаются с огромными скидками!

Солнцезащитные очки в деревянной оправе

Небольшая цена для стильных и невесомых очков с поляризацией, к тому же, в натуральной деревянной оправе. В набор, кроме очков, входит плотный футляр на молнии, мешочек, салфетка для протирания стекол и небольшой сувенир в качестве комплимента от производителя. Смотрятся по-настоящему дорого.

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Мужские солнцезащитные очки в деревянной оправе

Беспроводные наушники Xiaomi

Беспроводные наушники по демократичной цене с отличными параметрами. Вес зарядного бокса вместе с наушниками — 35 г. Время до полной зарядки — полтора часа. Работают на дистанции до десяти метров. Отлично крепятся и не выпадают во время занятий спортом.

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Беспроводные наушники Xiaomi

Бейсболка

Классная бейсболка, чтобы разнообразить свой стиль, ну и конечно голову от солнца прикрыть. Размер регулируется с помощью застежки. Можно выбрать цвет и дизайн на свой вкус.

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Бейсболка

Стильная многоразовая защитная маска

Почему стоит купить: Это универсальная маска с фильтром из активированного угля за символическую цену. Она подойдет как для походов за продуктами во время карантина, так и для защиты от пыли и выхлопов. Отличный помощник во время бега или езды на велосипеде.

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Стильная многоразовая противовирусная маска

Маникюрный набор Xiaomi

Это набор базовых инструментов для маникюра из нержавеющей стали по очень демократичной цене. В комплект входят ножнички, лопатка, пилочка, клиппер и пинцет. Благодаря стильной упаковке отлично подойдет для подарка.

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Маникюрный набор Xiaomi

Умная винная пробка

Вакуумная пробка из нержавеющей стали будет хранить открытое вино еще долго. Суть этого девайса в том, что в бутылку не попадает кислород. Если ее перевернуть, вино не выльется. У пробки строгий лаконичный дизайн, извлекается она легко. Отлично подойдет в качестве подарка.

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Умная винная пробка

Стильные наручные часы для настоящих мужчин

Эти деловые часы со множеством полезных функций: с хронографом, автоматическим календарем и другими. Кроме того, они водонепроницаемые и ударопрочные. Часы будут отличной идеей для подарка — они приходят в оригинальной подарочной упаковке и с гарантийным талоном на 1 год.

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Стильные наручные часы для настоящих мужчин

Стильный женский купальник

Лето не за горами, и любой девушке хочется порадовать себя новым стильным универсальным купальником. Этот именно такой, подойдет на любую фигуру. Есть множество необычных принтов на любой вкус. Поторопитесь, модель пользуется невероятной популярностью — ее заказали уже более 7 тысяч раз.

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Стильный женский купальник

Мужская электрическая бритва для стрижки волос

Беспроводной триммер для домашнего использования идеально подойдет всем сидящим в самоизоляции, а в дальнешем — тем, у кого постоянно не хватает времени на поход в парикмахерскую. Регулировать длину волос можно с помощью одного нажатия на кнопку. Легкое и профессиональное устройство за отличную цену!

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Мужская электрическая бритва для стрижки волос

Магнитный кабель для зарядки всех девайсов

Не беспроводная зарядка, но все равно очень удобная, а главное — недорогая. Магнитный кабель — это обычный провод с разъемом USB с одной стороны и контактной площадкой с мощным магнитом — с другой. В порт телефона или планшета для зарядки вставляется еще один магнит. Два магнита притягиваются на расстоянии от 1 до 5 сантиметров и заряжают девайс. Кабель подходит как для Android, так и iPhone: для разных разъемов у него разные насадки. Такой способ зарядки хорош тем, что порт смартфона изнашивается меньше.

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Магнитный кабель для зарядки всех девайсов

Классные кроссовк Xiaomi

Классные, красивые, легкие и удобные. Не скользят и долговечные. Подошва сделана из пяти различных материалов, и в Xiaomi обещает, что она не будет изнашиваться. Особая конструкция защищает лодыжку, так что в этих кроссовках у вас будет меньше шансов подвернуть ногу. А еще у них есть светоотражающие элементы, а значит в них не страшно ходить/бегать по вечерам.

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Классные кроссовки

Стильный увлажнитель воздуха для уютной атмосферы

Не только полезно, но и красиво. Увлажнитель выполнен в форме стильной вазы с подсветкой. Это пластик, который имитирует дерево. Он украсит гостиную или выполнит роль ночника в спальне, а также создаст правильную атмосферу в квартире в период самоизоляции.

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Стильный увлажнитель воздуха для уютной атмосферы

Ремень для настоящих мужчин

Отличный высококачественный ремень для мужчин. Есть возможность регулировать длину. Застежка металлическая и очень крепкая. Подойдет любителям активного отдыха, а также рыбакам и охотникам. Товар заказали уже почти 30 тысяч раз!

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Ремень для настоящих мужчин

Носки с пальцами

Прикольные носки с отделениями для пальцев. Подойдут для занятий спортом и не только. Можно купить низкие или высокие, яркие или не очень.

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Носки с пальцами

Сетевое зарядное устройство

Устройство предназначено для зарядки мобильных телефонов и планшетов. Есть гнездо с быстрой зарядкой — в нашем ритме жизни это незаменимо! Зарядное устройство не занимает много места, легко помещается в сумке, кармане верхней одежды, ящике стола.

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Сетевое зарядное устройство

Коврик для йоги

Пригодится, даже если вы не занимаетесь йогой, а просто делаете (или собираетесь начать делать) упражнения дома на полу. На полу жестко и неудобно, мы пробовали. С ковриком — гораздо лучше. Коврик изготовлен из экологически чистых материалов и продается вместе с удобной сумкой для его переноски.

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Коврик для йоги

Портативная колонка Xiaomi

Весьма бюджетная, но стильная и громкая беспроводная колонка. Благодаря небольшому весу и размеру ее можно носить с собой повсюду, брать на пикник или в поход. Отличный выбор за небольшие деньги.

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Портативная колонка Xiaomi

Швабра с функцией отжима

Удобная и маневренная крестообразная швабра с тремя сменными насадками. Собирается очень легко. Кроме того, есть функция отжима, которая сделает мытье полов не домашней повинностью, а удовольствием. Сменные насадки крепятся надёжно, с четырёх сторон, в процессе мытья не отваливаются и не задираются. Отличный товар для тех, кто привык заботиться о себе и с умом распределять свое время.

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Швабра с функцией отжима

Поясная сумка-чехол для телефона

Сумку-чехол для телефона и всего самого-самого важного можно прикрепить к ремню или к лямке рюкзака или сумки. Пригодится вам на пробежке, на велопрогулке или в походе. Все самое ценное гарантировано будет под рукой.

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Сумка для телефона

Быстросохнущая футболка

Когда закончится карантин, вам точно захочется позаниматься спортом или побегать. Вот тут-то вам и пригодится специальная футболка. Почему она лучше, чем обычная футболка из ближайшего магазина? Все очень просто — она моментально впитывает, моментально сохнет, а еще и дышит. То, что надо.

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Быстросохнущая футболка

Многофункциональный рюкзак

Универсальный рюкзак станет незаменимой вещью как в повседневной жизни, так и в поездках. Он водонепроницаемый и высокопрочный. Туда с легкостью умещается ноутбук, а также есть USB-порт для зарядки. Очень удобно!

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Многофункциональный рюкзак

Еще больше практичных и полезных товаров с огромными скидками вы всегда найдете на Aliexpress.

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