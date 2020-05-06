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17:34 (мск), источник: Life.ru

«Было скучно». Российская школьница на самоизоляции побила рекорд по рекордам

Каролина стала первым подростком, кого включили в Зал славы Interrecord за вклад в развитие рекордных достижений России.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:32 MSK, 06.05
Инфицировано165 929+10 559
Скончалось1 537+86
Выздоровело21 327+1 462
Инфицировано3 689 887+79 881
Скончалось258 160+5 814
Выздоровело1 210 066+33 728
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В режиме самоизоляции каждый тратит появившееся у него свободное время по своему усмотрению, однако 11-летняя Каролина Черных сделала свою самоизоляцию продуктивнее, чем у многих взрослых. Чтобы как-то развлечь себя, школьница установила за последний месяц сразу 18 мировых и два российских рекорда. О достижениях она рассказала в беседе с журналистами Лайфа.

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— Раньше я уже устанавливала рекорды, а в режиме самоизоляции мне было скучно, я решила, что могу установить гораздо больше. Свой марафон я назвала «Гвозди и гири против пандемии», — призналась Каролина.

У девочки получилось реализовать задуманное, да так, что её первой из подростков включили в Зал славы Interrecord за вклад в развитие рекордных достижений России. Из 20 достижений 12 были установлены всего за неделю. Это, к слову, тоже рекорд, который теперь принадлежит Каролине.

Новые вершины девочка покоряет не одна, а под присмотром своей мамы, которая и оператор, и группа поддержки. Её руководителем является отец, мастер спорта по армлифтингу. По его словам, ребёнок легко переносит нагрузку, а чтобы помочь организму с ней справиться, каждый день Каролине делают массаж, дважды в неделю практикуются походы в баню.

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