В России за сутки коронавирус выявили у 10559 человек

В Москве зафиксировано 5858 новых случаев, в Подмосковье — 829, в
Накануне сообщалось о 10 102 новых случаях коронавируса. Таким образом, число зарегистрированных за весь период заболевших COVID-19 в России достигло 165 929, из них более 21 тысячи человек вылечились, 1537 скончались.
Пандемии COVID-19 оказались подвержены 187 стран. Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 3,5 миллиона человек, свыше 243 тысяч погибли.
В то же время, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса (США), заболели уже 3,66 миллиона человек, 257 тысяч умерли, выздоровели 1,2 миллиона пациентов. На первом месте по числу выявленных больных COVID-19 остаются Соединенные Штаты, за ними следуют Испания, Италия, Великобритания, Франция, Германия. Россия в этом списке заняла седьмое место, обогнав Турцию, Иран и Китай.
На прошлой неделе Владимир Путин продлил нерабочие дни, с учетом праздников, по 12 мая. После этого, по словам президента, запреты могут начать постепенно отменять. Пока что в большинстве российских регионов действует режим всеобщей самоизоляции, а в Москве, помимо этого, введена система электронных пропусков.