Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Путин отчитал банки за пустые обещания По словам президента, мало объявить о принятых решениях, нужно еще их и реализовать
Фоторепортажи
10В Калифорнии зафиксировали аномальное скопление нефтетанкеров
22День работников скорой медицинской помощи в России
10:41 (мск), источник: РИА Новости

В России за сутки коронавирус выявили у 10559 человек

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. За сутки в 82 российских регионах выявили 10 559 человек с подтвержденным COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Коронавирус COVID-19
11:07 (мск)В Москве сделали миллион тестов на COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:32 MSK, 06.05
Инфицировано165 929+10 559
Скончалось1 537+86
Выздоровело21 327+1 462
Инфицировано3 665 912+69 770
Скончалось257 337+5 619
Выздоровело1 202 595+31 816
Идёт загрузка
Источник: РИА "Новости"

В Москве зафиксировано 5858 новых случаев, в Подмосковье — 829, в Санкт-Петербурге — 312. При этом у 4341 больного не наблюдается клинических проявлений заболевания. Умерли 86 пациентов.

Накануне сообщалось о 10 102 новых случаях коронавируса. Таким образом, число зарегистрированных за весь период заболевших COVID-19 в России достигло 165 929, из них более 21 тысячи человек вылечились, 1537 скончались.

Читайте также
Пандемия коронавируса. Что нужно знать

Распространение коронавирусной инфекции

Пандемии COVID-19 оказались подвержены 187 стран. Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 3,5 миллиона человек, свыше 243 тысяч погибли.

В то же время, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса (США), заболели уже 3,66 миллиона человек, 257 тысяч умерли, выздоровели 1,2 миллиона пациентов. На первом месте по числу выявленных больных COVID-19 остаются Соединенные Штаты, за ними следуют Испания, Италия, Великобритания, Франция, Германия. Россия в этом списке заняла седьмое место, обогнав Турцию, Иран и Китай.

На прошлой неделе Владимир Путин продлил нерабочие дни, с учетом праздников, по 12 мая. После этого, по словам президента, запреты могут начать постепенно отменять. Пока что в большинстве российских регионов действует режим всеобщей самоизоляции, а в Москве, помимо этого, введена система электронных пропусков.

Во время загрузки произошла ошибка.
Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
Читайте также
 Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу
Американская разведка: вот почему Китай скрывал данные о коронавирусе
Коронавирус COVID-19
В России за сутки коронавирус выявили у 10559 человек
Число больных с коронавирусом в России превысило 155 000 человек
Коронавирус COVID-19: главные события 2 мая
Вирус их не берет
Силуанов объяснил решение не раздавать россиянам деньги в кризис
Эпидемию могут признать обстоятельством непреодолимой силы
«Масочный» режим могут распространить на всю Россию
Путин проведет совещание о перспективах отмены ограничений
Еще четыре медика скончались от COVID-19 в Петербурге
Названы 15 малоизвестных фактов о юных героях ВОВ
Здоровье
Почему люди верят в теории коронавирусного заговора? Конспирология расцветает в экстремальных условиях.
Hi-Tech
«Находка» в марсианском метеорите удивила ученых Древний осколок Марса раскрыл новые подробности о Красной планете
Авто
Чехи построили электрический УАЗ по цене четырех «Патриотов» Автомобиль под названием «Спартан» сделан на базе «Хантера»
Кино
Актеры, много лет играющие одну и ту же роль: тогда и сейчас Они так прочно и так надолго срослись со своими киноперсонажами, что стали практически неотделимы от них — вспоминаем актеров и актрис, которые застряли в одной роли на долгие годы и даже десятилетия
Новости партнеров
Степаненко прокомментировала возвращение Петросяна
"Выписали из больницы": как видоизменилась больная Заворотнюк
Коронавирус забрал мужа у Сати Казановой
Самоизоляция была ошибкой: выводы доктора Мясникова
Популярные темы на «Детях»
Маленькая пакостница 139
Ни о чем 89
Я люблю и умею готовить?! 69
Отцы и дети 67
Леди
10 дешевых находок для дома, которые нужны каждой хозяйке (фото) Нужные товары для кухни, которые нельзя пропустить
Дом
Что делать с инфекционными больницами после окончания эпидемии
Когда москвичи начнут съезжать из съемных квартир из-за пандемии
Как уберечь свой дом от проникновения вируса
Москвичи испугались за свои квартиры из-за самоизоляции
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь