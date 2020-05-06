В России четвертый день подряд фиксируется более 10 000 случаев коронавируса

За сутки умерли 86 пациентов с коронавирусом, общее число летальных исходов заболевания выросло до 1537. Вылечились от коронавирусной инфекции за минувшие сутки 1462 человек, и таким образом число выздоровевших превысило 21 000 человек.
Большинство заразившихся за сутки выявили в Москве — 5858 инфицированных. С начала эпидемии в столице заболели COVID-19 уже 85 973. Из них 8458 (+588 за сутки) выздоровели и 866 умерли (+50 умерших за сутки).
Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 85 регионах страны. Помимо Москвы, наибольшее число зараженных за сутки выявили в Подмосковье (807 инфицированных), Санкт-Петербурге (323), в Нижегородской области (320), в Мурманской области (143) и в Дагестане (109).
В остальных регионах за сутки выявили менее 100 новых случаев заражения коронавирусом.
В тройку регионов по числу больных коронавирусной инфекцией неизменно входят Москва (85973 заразившийся с начала эпидемии), Московская область (16 590) и Санкт-Петербург (5884). На четвертой строчке Нижегородская область (3298), на пятой — Дагестан (2267).
В топ-10 регионов с наибольшим числом выявленных случаев заражения коронавирусом также входят Мурманская область (2237), Краснодарский край (1534), Тульская область (1445), Ростовская (1434) и Калужская области (1407).
Россия занимает седьмое место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом, следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса. К 5 мая Роспотребнадзор по поручению президента Владимира Путина должен был представить рекомендации по поэтапному выходу из режима самоизоляции с 12 мая.
6 мая правительство должно представить план снятия ограничений. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова не исключила, что с 12 мая меры придется ужесточать, если люди будут нарушать режим самоизоляции в майские праздники.
Всего в мире коронавирусом заразились уже более 3,6 млн человек, более 1,1 млн из них выздоровели, а свыше 257 000 инфицированных скончались.