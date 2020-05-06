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11:06 (мск), источник: Ведомости

В России четвертый день подряд фиксируется более 10 000 случаев коронавируса

В России за последние сутки обнаружили 10559 новых случая заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб. Общее число больных достигло 165929. Из них 143 065 человек продолжают лечение. Четвертый день подряд суточный прирост зараженных превышает 10 000 человек, накануне оперштаб отчитался о 10 102 новых случаях заболевания.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:32 MSK, 06.05
Инфицировано165 929+10 559
Скончалось1 537+86
Выздоровело21 327+1 462
Инфицировано3 677 165+81 023
Скончалось257 454+5 736
Выздоровело1 204 305+33 526
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Источник: РИА "Новости"

За сутки умерли 86 пациентов с коронавирусом, общее число летальных исходов заболевания выросло до 1537. Вылечились от коронавирусной инфекции за минувшие сутки 1462 человек, и таким образом число выздоровевших превысило 21 000 человек.

Большинство заразившихся за сутки выявили в Москве — 5858 инфицированных. С начала эпидемии в столице заболели COVID-19 уже 85 973. Из них 8458 (+588 за сутки) выздоровели и 866 умерли (+50 умерших за сутки).

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Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 85 регионах страны. Помимо Москвы, наибольшее число зараженных за сутки выявили в Подмосковье (807 инфицированных), Санкт-Петербурге (323), в Нижегородской области (320), в Мурманской области (143) и в Дагестане (109).

В остальных регионах за сутки выявили менее 100 новых случаев заражения коронавирусом.

В тройку регионов по числу больных коронавирусной инфекцией неизменно входят Москва (85973 заразившийся с начала эпидемии), Московская область (16 590) и Санкт-Петербург (5884). На четвертой строчке Нижегородская область (3298), на пятой — Дагестан (2267).

В топ-10 регионов с наибольшим числом выявленных случаев заражения коронавирусом также входят Мурманская область (2237), Краснодарский край (1534), Тульская область (1445), Ростовская (1434) и Калужская области (1407).
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Россия занимает седьмое место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом, следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса. К 5 мая Роспотребнадзор по поручению президента Владимира Путина должен был представить рекомендации по поэтапному выходу из режима самоизоляции с 12 мая.

6 мая правительство должно представить план снятия ограничений. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова не исключила, что с 12 мая меры придется ужесточать, если люди будут нарушать режим самоизоляции в майские праздники.

Всего в мире коронавирусом заразились уже более 3,6 млн человек, более 1,1 млн из них выздоровели, а свыше 257 000 инфицированных скончались.

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