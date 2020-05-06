May 5, 2020
11:24 (мск), источник: РИА Новости
Певица Граймс объяснила необычное имя сына от Илона Маска
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск и певица Граймс (Клэр Буше) назвали своего сына X Æ A-12.
Граймс расшифровала имя в Twitter. По ее словам, X — неизвестная переменная, Æ — эльфийское написание аббревиатуры AI (любовь и/или искусственный интеллект). A-12 — американский
Публикацию прокомментировал Маск, который уточнил, что воздушное судно называется SR-71.
Граймс родила сына 4 мая. Это первый ребенок у певицы, у Маска уже есть пятеро детей от его первой жены Жюстин Уилсон.