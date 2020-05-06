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11:24 (мск), источник: РИА Новости

Певица Граймс объяснила необычное имя сына от Илона Маска

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск и певица Граймс (Клэр Буше) назвали своего сына X Æ A-12.

Граймс расшифровала имя в Twitter. По ее словам, X — неизвестная переменная, Æ — эльфийское написание аббревиатуры AI (любовь и/или искусственный интеллект). A-12 — американский самолет-разведчик («предшественник нашего любимого воздушного судна SR-17, на котором нет оружия, только скорость»). Помимо этого, A еще обозначает ее любимую песню «Архангел».

Публикацию прокомментировал Маск, который уточнил, что воздушное судно называется SR-71.

Граймс родила сына 4 мая. Это первый ребенок у певицы, у Маска уже есть пятеро детей от его первой жены Жюстин Уилсон.

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