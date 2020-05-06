Какие страны готовятся принимать российских туристов

Туристический сезон в Турции может открыться уже в конце мая, сообщил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой в эфире телеканала NTV.
Тем не менее прибытие в страну иностранных туристов начнется не раньше середины июня, заявил чиновник. При этом он подчеркнул, что россияне не будут находиться в первых рядах на посещение турецких курортов. Сначала въезд в страну разрешат гражданам азиатских стран, Германии и Австрии, где пандемия близка к завершению. Следом Турция ждет туристов из стран Центральной Европы и некоторых государств Северной Европы, где также снижается заболеваемость COVID-19.
«Неопределенность сохраняется в России и Великобритании. Они могут прийти лишь в конце июля», — предположил Эрсой.
Сейчас в стране уже сформирован график снятия ограничительных мер, согласно которому с 27 мая по 31 августа запланировано постепенное возобновление междугородних и международных поездок, а также открытие отелей, сообщает АТОР.
При этом приступят к работе только те отели, у которых есть так называемые «сертификаты здоровья» — это документ, свидетельствующий о том, что руководство отеля гарантирует соблюдение социальной дистанции для сотрудников и постояльцев, проводит регулярную стерилизацию, проверку здоровья персонала и обеспечивает его средствами индивидуальной защиты.
Между тем министр культуры и туризма Италии Дарио Франческини допустил, что в мае в Италии возобновится работа музеев и главных достопримечательностей — в частности Колизея и Помпеи, передает газета La Repubblica.
Кроме того, власти страны уже разрабатывают ряд административных мер для обеспечения эпидемиологической безопасности на пляжах, рассказала замминистра культуры и туризма Лоренца Буонаккорси, добавив, что пока все планы ведомства ориентированы на внутренний туризм.
Сейчас в стране обсуждается уменьшение количества шезлонгов, а также введение обязательного бронирования мест на пляже. Кроме того, чиновники предлагают размещать зонты на расстоянии 10−14 метров друг от друга и установить отдельное время пребывания на пляже для пожилых людей, которые находятся в зоне риска.
Помимо этого, туристов могут ждать «кабинки» из плексигласа (органического стекла, — «Газета.Ru»), которые будут отгораживать отдыхающих друг от друга. В качестве альтернативного варианта предлагается возведение живых изгородей из растений.
Что точно будет входить в обязательства владельцев пляжей, так это регулярная дезинфекция местности, а также введение запрета на массовые мероприятия — например, пляжного волейбола, а также использования многоразовой посуды в пляжных барах.
Греция готова возобновить туристическую деятельность уже в июне, сообщил государственный министр Акис Герапетритис. Он подчеркнул, что греческие курорты, в которых наблюдалась небольшая заболеваемость коронавирусом, будут этим летом «чрезвычайно востребованы».
Тем не менее министр туризма страны Хариса Теохариса считает, что туристический сезон с участием иностранных гостей все же начнется в июле, а
При этом власти предполагают, что обязательным условием для въезда иностранных туристов в Грецию может стать так называемый «паспорт здоровья» — данный документ представляет собой справку, подтверждающую отрицательный результат теста на коронавирус, который граждане других государств будут обязаны делать перед отпуском, сообщает АТОР.
Введение «паспорта здоровья» еще в середине апреля спрогнозировал эксперт независимого европейского информационного ресурса по вопросам Шенгена Гранит Садику — он предположил, что многие страны введут данный формат пропуска через границу после пандемии.
Такой путь борьбы с дальнейшим распространением COVID-19, помимо Греции, обсуждают многие страны ЕС.
По словам министра туризма Хорватии Гари Каппелли, на видеоконференции, прошедшей 27 апреля, он и его коллеги из других европейских государств решили, что для выхода из кризиса необходимо предусмотреть создание общего документа — например, «паспорта здоровья», с помощью которого иностранные туристы смогут въезжать на территорию всех европейских стран.
Между тем еще в начале апреля Германия выступила за введения другого паспорта — «иммунного». Немецкие ученые предложили тестировать жителей на антитела к COVID-19, а тем, у кого их и обнаружат, выдавать соответствующую справку.
«Такие паспорта могут способствовать путешествиям. Если нет, запрет на путешествия может быть заменен на обязательные периоды самоизоляции по прибытии», — сообщили эксперты Deutsche Bank The Guardian.
Эту идею поддержали в Великобритании и США. Тем не менее эксперты считают, что ни «паспорта здоровья», ни «иммунные паспорта» не помогут победить коронавирус — в первом случае туристы могут заразиться непосредственно в аэропорту, такси или отелях, а во втором — подхватить COVID-19 повторно.
«Пока нет официальных подтверждений того, что переболевший человек не способен заразиться повторно. Поэтому само по себе выздоровление ничего не гарантирует», — пояснил РИА «Новости» профессор Медицинской академии последипломного образования (РМАПО) Андрей Свистельник.