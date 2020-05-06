Опыты не подтвердили опасность зараженных коронавирусом сточных вод

ТАСС, 6 мая. Медики из Италии проследили за распространением коронавируса нового типа по канализации Милана и пришли к выводу, что он мог попасть через них в реки, озера и другие водоемы, но при этом не угрожает человеку и природным экосистемам. Предварительные результаты работы опубликованы в электронной научной библиотеке medRxiv.
«Несмотря на то, что мы не нашли следов вирусной РНК в обработанных сточных водах, следы вируса в середине апреля присутствовали в реках Ламбро и Южная Ламбро. Это говорит о том, что часть сточных вод попадает в реки без очистки. С другой стороны, тесты показали, что вирус не был жизнеспособным, что говорит о минимальных рисках для экосистем и здоровья людей», — пишут ученые.
Еще в первые недели развития вспышки коронавирусной инфекции медики и биологи выяснили, что в отходах человеческой жизнедеятельности содержится много частиц SARS-CoV-2. Впоследствии ученые связали эту особенность с некоторыми случаями заражения в Сингапуре, которые были вызваны неправильной работой вентиляции туалетов.
Итальянские ученые из Миланского университета и Института изучения воды в Бругерио провели одно из первых исследований такого рода.
Для этого на протяжении всего апреля специалисты изучали образцы воды из канализации Милана, его очистных сооружений и двух окрестных рек — Ламбро и Южной Ламбро, которые протекают через пригороды этого города или его территорию. Медики не только искали следы вирусной РНК в воде, но и выделяли вирусные частицы и оценивали их жизнеспособность.
Анализ подтвердил замеры других ученых, которые выявили четкую взаимосвязь между масштабами и темпами распространения эпидемии коронавирусной инфекции и тем, как много частиц вируса было в сточных водах других европейских городов. В частности, в канализации Милана было очень много вирусных частиц: в каждом миллилитре воды ученые нашли несколько тысяч копий РНК вируса. Это вполне объяснимо, учитывая огромное число носителей инфекции на севере Италии.
Несмотря на это, жизнеспособность вирусных частиц была довольно невысокой.
В свою очередь, соединения хлора полностью очистили воду от всех генетических следов SARS-CoV-2. Несмотря на это, ученые зафиксировали следы РНК коронавируса в обеих реках в середине апреля, а в конце месяца — только в реке Ламбро. Как предполагают медики, это можно объяснить утечками сточных вод из канализации при ее переполнении или же недостаточно эффективной их очисткой на некоторых станциях.
Опыты на культурах клеток показали, что частицы вируса в речных водах не угрожают животным и жителям прибрежных районов. С другой стороны, ученые предлагают всесторонне изучить возможные источники этих частиц, чтобы предотвратить возможные проблемы при появлении следующих крупных эпидемий на территории северной Италии в будущем.