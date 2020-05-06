Социологи выяснили, что более половины французов потолстели из-за режима изоляции

Снижение физической активности при изоляции, стрессы, перекусы между едой, онлайн-посиделки с выпивкой — все это привело со середины марта, когда в этой стране объявили изоляцию из-за COVID-19, к тому, что французское население в целом «потяжелело».
Как пишет Le Parisien со ссылкой на Ifop, в среднем каждый француз набрал 2,5 кг дополнительного веса. Исследование указывает на то, что в условиях изоляции возникли новые привычки. Из числа опрошенных 42% стали «чаще, чем обычно» принимать аперитив, а 20% пристрастились к повышенному потреблению шоколада.
Ifop приходит к выводу, что особенно часто лишний вес набирали люди с худым телосложением и лица, страдающие ожирением. При этом отмечается, что среди располневших чаще всего встречаются «люди безработные, с низким образованием или принадлежащие к бедным категориям» населения.
Среди набравших дополнительный вес преобладают люди, живущие большими семьями. Это явление меньше затронуло тех, кто переносит изоляцию в одиночестве.
По данным исследования, при том, что изоляция таким образом повлияла на вес французов, она побудила многих поменять свои продовольственные привычки. Из числа опрошенных 56% заявили о желании после отмены ограничений потреблять более здоровую пищу.