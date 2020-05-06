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13:56 (мск), источник: Интерфакс

Социологи выяснили, что более половины французов потолстели из-за режима изоляции

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU — Режим изоляции во Франции привел к тому, что 57% французов набрали дополнительный вес, 29% изолированных лиц наоборот, вес потеряли, свидетельствует исследование института изучения общественного мнения Ifop.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:32 MSK, 06.05
Инфицировано165 929+10 559
Скончалось1 537+86
Выздоровело21 327+1 462
Инфицировано3 680 376+80 270
Скончалось257 818+5 920
Выздоровело1 206 218+33 071
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Источник: AP 2020

Снижение физической активности при изоляции, стрессы, перекусы между едой, онлайн-посиделки с выпивкой — все это привело со середины марта, когда в этой стране объявили изоляцию из-за COVID-19, к тому, что французское население в целом «потяжелело».

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Как пишет Le Parisien со ссылкой на Ifop, в среднем каждый француз набрал 2,5 кг дополнительного веса. Исследование указывает на то, что в условиях изоляции возникли новые привычки. Из числа опрошенных 42% стали «чаще, чем обычно» принимать аперитив, а 20% пристрастились к повышенному потреблению шоколада.

Ifop приходит к выводу, что особенно часто лишний вес набирали люди с худым телосложением и лица, страдающие ожирением. При этом отмечается, что среди располневших чаще всего встречаются «люди безработные, с низким образованием или принадлежащие к бедным категориям» населения.

Среди набравших дополнительный вес преобладают люди, живущие большими семьями. Это явление меньше затронуло тех, кто переносит изоляцию в одиночестве.

По данным исследования, при том, что изоляция таким образом повлияла на вес французов, она побудила многих поменять свои продовольственные привычки. Из числа опрошенных 56% заявили о желании после отмены ограничений потреблять более здоровую пищу.

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