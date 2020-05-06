Главный инфекционист США уверен, что коронавирус мутировал без вмешательства человека

Главный инфекционист США констатировал, что вирус ранее мог заражать только летучих мышей, но впоследствии эволюционировал. Имеющиеся научные данные «очень убедительно говорят в пользу того, что инфекцией не могли искусственно или преднамеренно управлять», подчеркнул Фаучи.
«Все, что касается этой постепенной эволюции, явно свидетельствует в пользу того, что этот вирус эволюционировал в природе, а потом преодолел порог между видам», — пояснил специалист. Он добавил, что речь идет лишь о «естественных мутациях».
Фаучи также не поддержал версию о том, что ученые в Китае обнаружили вирус в дикой природе, доставили его образцы в лабораторию, а позже инфекция
Инфекционист выразил опасения в связи с тем, что осенью и зимой текущего года в США может возникнуть новая волна коронавирусной инфекции. «Не думаю, что есть шансы на то, что вирус просто исчезнет, — добавил он. — Он
Версию о том, что вирус был создан искусственно, озвучил 3 мая госсекретарь США Майкл Помпео. По его словам, у Вашингтона есть доказательства того, что коронавирус якобы начал распространяться из лаборатории в китайском Ухане. Китайская сторона не раз заявляла, что такие версии безосновательны.