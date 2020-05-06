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13:06 (мск), источник: ТАСС Наука

Главный инфекционист США уверен, что коронавирус мутировал без вмешательства человека

НЬЮ-ЙОРК, 6 мая. /ТАСС/. Имеющиеся научные данные говорят о том, что коронавирус нового типа мутировал в дикой природе без какого-либо вмешательства человека. Об этом рассказал директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в интервью National Geographic.

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Главный инфекционист США констатировал, что вирус ранее мог заражать только летучих мышей, но впоследствии эволюционировал. Имеющиеся научные данные «очень убедительно говорят в пользу того, что инфекцией не могли искусственно или преднамеренно управлять», подчеркнул Фаучи.

«Все, что касается этой постепенной эволюции, явно свидетельствует в пользу того, что этот вирус эволюционировал в природе, а потом преодолел порог между видам», — пояснил специалист. Он добавил, что речь идет лишь о «естественных мутациях».

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Фаучи также не поддержал версию о том, что ученые в Китае обнаружили вирус в дикой природе, доставили его образцы в лабораторию, а позже инфекция из-за некой ошибки стала распространяться из этого учреждения. Главный инфекционист США констатировал, что даже не считает нужным серьезно обсуждать такую возможность.

Инфекционист выразил опасения в связи с тем, что осенью и зимой текущего года в США может возникнуть новая волна коронавирусной инфекции. «Не думаю, что есть шансы на то, что вирус просто исчезнет, — добавил он. — Он по-прежнему будет присутствовать, он вновь распространится, если это допустить».

Версию о том, что вирус был создан искусственно, озвучил 3 мая госсекретарь США Майкл Помпео. По его словам, у Вашингтона есть доказательства того, что коронавирус якобы начал распространяться из лаборатории в китайском Ухане. Китайская сторона не раз заявляла, что такие версии безосновательны.

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