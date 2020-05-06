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Судьба невернувшихсяКак узнать о родственниках, погибших во Второй мировой войне
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14:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

Mail.ru Group и «Бессмертный полк» помогут найти родственников неизвестных солдат

Компания создала первый в мире цифровой архив времен войны, в котором используются технологии машинного обучения.

Источник: Лица Победы

В архиве проекта «Лица Победы» начала работу система распознавания лиц Vision. Компьютерное зрение найдет одних и тех же людей на всех снимках, и пользователи, загрузившие фото, узнают, на каких еще фотографиях есть их родственники. Mail.ru объединила свои усилия с народным движением «Бессмертный Полк», который также передаст собранные фотографии военных лет «Лицам Победы».

Проект «Лица Победы» стартовал в начале марта 2020 года. На первом этапе пользователи могли загрузить сохранившиеся у них фотографии времен войны с портретами родных и их сослуживцев. Со 2 мая в архиве начала работать система распознавания лиц.

Источник: Лица Победы

Взяв за основу технологию распознавания лиц Vision, которая используется в Облаке и других сервисах Mail.ru, компания добавила в нее специальные алгоритмы для обработки снимков низкого качества. Программа анализирует черно-белые кадры, фотографии, сделанные с засветами или в темноте.

Источник: Лица Победы
Технология способна анализировать даже снимки с механическими повреждениями — трещинами, надрывами или отсутствующими фрагментами.

Нейросеть учитывает особенности фронтовых фотографий — например, распознает людей в головных уборах или с рукой, приложенной к голове во время воинского приветствия. Даже если снимки сделаны в разные годы, Vision поймет, что на них один и тот же человек, несмотря на возрастные изменения, смену прически или другие усложняющие поиск факторы. Еще одна особенность технологии Mail.ru — возможность «узнавать» людей в разных положениях — например, в профиль или при наклоне головы.

Источник: Лица Победы

Ранее технологии Vision уже использовались Mail.ru в проектах, приуроченных к празднованию победы в Великой Отечественной войне. Компьютерное зрение было задействовано при создании сервиса по реставрации архивных фотографий. В этот раз к системам распознавания впервые были добавлены поисковые инструменты.

Проект Mail.ru станет частью Всенародного исторического депозитария «Лица Победы», созданного Музеем Победы. Сбор фотографий продолжается, и любой человек может загрузить хранящееся у него фото. Чем масштабнее станет проект, тем успешнее технология Vision сможет находить совпадения на фото, а значит, больше семей получат информацию о своих героях.

Узнать подробности и стать участником проекта можно на официальной странице архива.

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