Ученые обнаружили около 200 мутаций коронавируса

«Сосредоточившись на мутациях, которые возникли несколько раз независимым путем (гомоплазии), мы обнаружили 198 отфильтрованных повторных мутаций в геноме SARS-CoV-2», — говорится в работе. Исследователи отмечают, что «обнаруженные повторные мутации могут указывать на то, что SARS-CoV-2 продолжает адаптироваться к новому хозяину-человеку».
Кроме того, изучив 7666 образцов генома вируса, исследователи подтвердили версию о том, что «пандемия COVID-2 началась примерно в период 6 октября — 11 декабря 2019 года, что соответствует времени попадания его в хозяина-человека». Кроме того, как пишут ученые, полученные данные указывают на то, что «локальные эпидемии были вызваны большим числом независимых попаданий вируса» в регион.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.