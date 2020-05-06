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15:38 (мск), источник: РИА Новости

Ученые обнаружили около 200 мутаций коронавируса

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Группа ученых из Университетского колледжа Лондона, изучив данные более 7,5 человек c COVID-19, обнаружила 198 небольших изменений в геноме коронавируса нового типа, говорится в их работе, опубликованной в научном журнале Infection, Genetics and Evolution.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:32 MSK, 06.05
Инфицировано165 929+10 559
Скончалось1 537+86
Выздоровело21 327+1 462
Инфицировано3 685 129+81 912
Скончалось258 051+5 949
Выздоровело1 208 139+34 133
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Источник: AP 2020

«Сосредоточившись на мутациях, которые возникли несколько раз независимым путем (гомоплазии), мы обнаружили 198 отфильтрованных повторных мутаций в геноме SARS-CoV-2», — говорится в работе. Исследователи отмечают, что «обнаруженные повторные мутации могут указывать на то, что SARS-CoV-2 продолжает адаптироваться к новому хозяину-человеку».

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Кроме того, изучив 7666 образцов генома вируса, исследователи подтвердили версию о том, что «пандемия COVID-2 началась примерно в период 6 октября — 11 декабря 2019 года, что соответствует времени попадания его в хозяина-человека». Кроме того, как пишут ученые, полученные данные указывают на то, что «локальные эпидемии были вызваны большим числом независимых попаданий вируса» в регион.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.

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