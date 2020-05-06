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16:19 (мск), источник: Это Кавказ

Путешествие к Воротам Чудес

Карадахская теснина — один из самых живописных уголков Дагестана, добраться до которого не так просто, но жалеть об этом не придется.

Источник: Иван Губский

Этот памятник природы в Дагестане иногда называют Воротами Чудес. Карадахская теснина расположилась на границе двух горных районов республики — Гунибского и Хунзахского. Каньон очень узкий — шириной всего от двух до четырех метров, а высота «стен» при этом достигает 170 метров. Протянулась теснина примерно на четыре сотни метров.

Источник: Иван Губский

Добраться сюда из столицы республики Махачкалы можно, отправившись по направлению в Гуниб. Добравшись до монументальной Гунибской ГЭС, следует свернуть на грунтовую дорогу. По ней вы проедете около 15 км по живописному серпантину. Не доезжая до села Карадах, будет мостик через речку.

Источник: Иван Губский

Отсюда придется идти пешком еще около километра вдоль ручья по камням, так что понадобится хорошая водонепроницаемая обувь. Иногда ручей превращается в бурный поток, и тогда посуху точно не пройти.

Источник: Иван Губский

Дорога пролегает через симпатичное ущелье, где можно полюбоваться разломами пород, а перед входом в теснину раскинулся небольшой лесок.

Источник: Иван Губский

Сама теснина очень живописная, ее необычные изгибы поднимаются на высоту сотен метров. Дорога узкая — иногда приходится буквально протискиваться между скалами. А кое-где камни нависают над головой. Свет сюда проникает редко, но когда это случается — картина перед глазами встает незабываемая.

Источник: Иван Губский

Почти у финиша надо перейти по деревянному мостику на камень. Здесь надо быть очень аккуратным. В конце пути будет маленькая полянка и небольшой водопад — там можно отдохнуть и попить чаю, чтобы направиться назад по узкому и красочному ущелью.

Источник: Иван Губский

И раз уж вы оказались в этих краях, будет нелепо не посетить одно из самых известных сел в Дагестане — Гуниб, последний оплот имама Шамиля в Кавказской войне. Тут получится и погрузиться в историю, и переночевать, и плотно пообедать национальными блюдами.

Село расположилось на горном склоне, на высоте 1200−1450 метров над уровнем моря. Возникло оно в XIX веке, но люди поселились в этих местах гораздо раньше.

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Через все поселение проходит серпантинная дорога. В центре расположена площадь, где есть магазины, мечеть, гостиницы. Здесь же находится мемориальный комплекс «Белые журавли» в честь погибших в Великой Отечественной войне.

Хорошо погулять по улочкам села и подняться к остаткам русской военной крепости: виды на горы и Гунибскую ГЭС отсюда потрясающие.

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