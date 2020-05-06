16:19 (мск), источник: Это Кавказ
Путешествие к Воротам Чудес
Карадахская теснина — один из самых живописных уголков Дагестана, добраться до которого не так просто, но жалеть об этом не придется.
Этот памятник природы в Дагестане иногда называют Воротами Чудес. Карадахская теснина расположилась на границе двух горных районов республики — Гунибского и Хунзахского. Каньон очень узкий — шириной всего от двух до четырех метров, а высота «стен» при этом достигает 170 метров. Протянулась теснина примерно на четыре сотни метров.
Добраться сюда из столицы республики Махачкалы можно, отправившись по направлению в Гуниб. Добравшись до монументальной Гунибской ГЭС, следует свернуть на грунтовую дорогу. По ней вы проедете около 15 км по живописному серпантину. Не доезжая до села Карадах, будет мостик через речку.
Отсюда придется идти пешком еще около километра вдоль ручья по камням, так что понадобится хорошая водонепроницаемая обувь. Иногда ручей превращается в бурный поток, и тогда посуху точно не пройти.
Дорога пролегает через симпатичное ущелье, где можно полюбоваться разломами пород, а перед входом в теснину раскинулся небольшой лесок.
Сама теснина очень живописная, ее необычные изгибы поднимаются на высоту сотен метров. Дорога узкая — иногда приходится буквально протискиваться между скалами. А
Почти у финиша надо перейти по деревянному мостику на камень. Здесь надо быть очень аккуратным. В конце пути будет маленькая полянка и небольшой водопад — там можно отдохнуть и попить чаю, чтобы направиться назад по узкому и красочному ущелью.
И раз уж вы оказались в этих краях, будет нелепо не посетить одно из самых известных сел в Дагестане — Гуниб, последний оплот имама Шамиля в Кавказской войне. Тут получится и погрузиться в историю, и переночевать, и плотно пообедать национальными блюдами.
Село расположилось на горном склоне, на высоте 1200−1450 метров над уровнем моря. Возникло оно в XIX веке, но люди поселились в этих местах гораздо раньше.
Через все поселение проходит серпантинная дорога. В центре расположена площадь, где есть магазины, мечеть, гостиницы. Здесь же находится мемориальный комплекс «Белые журавли» в честь погибших в Великой Отечественной войне.
Хорошо погулять по улочкам села и подняться к остаткам русской военной крепости: виды на горы и Гунибскую ГЭС отсюда потрясающие.