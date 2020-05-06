Путин: Мишустин идет на поправку

Президент Владимир Путин перед совещанием с членами правительства и главами регионов сообщил, что премьер Михаил Мишустин идет на поправку. «Там все штатно. Не без температуры, как в таких случаях часто бывает», — добавил президент.
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:32 MSK, 06.05
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Источник:РИА "Новости"
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Мишустин не будет участвовать в видеосовещании Путина по борьбе с коронавирусом.
Премьер 30 апреля сообщил президенту, что заразился коронавирусом. Тест на вирус дал положительный результат. В тот же день Мишустина доставили в больницу. Обязанности премьера временно исполняет первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 12:00 MSK, 06.05