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17:56 (мск), источник: РИА Новости

Мурашко заявил, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:32 MSK, 06.05
Инфицировано165 929+10 559
Скончалось1 537+86
Выздоровело21 327+1 462
Инфицировано3 691 683+81 677
Скончалось258 256+5 910
Выздоровело1 210 440+34 102
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Источник: РИА "Новости"
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«Тяжелые формы течения (коронавируса), мы сегодня уже видим, встречаются чаще у пациентов старше 60 лет, у пациентов, страдающих артериальной гипертензией, сахарным диабетом, ожирением. Мы видим, что мужчины болеют тяжелее, чем женщины», — сказал Мурашко на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

Ранее испанский нейробиолог, исследователь группы Cognitive Neurolab Исследований в области здравоохранения Открытого университета Каталонии Диего Редолар рассказал РИА Новости, что мужчины почти во всех странах чаще становятся жертвами коронавируса, чем женщины, и не исключено, что одним из ключевых факторов является курение.

По его словам, осложнения и летальные исходы у мужчин в мире по состоянию на прошлую неделю наблюдаются примерно в 2,5 раза больше, это соотношение не зависит от возраста.

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16:53 (мск)© Ньюстюб
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