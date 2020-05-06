16:13 (мск), источник: ТАСС Наука
Специально для кошек написали антистрессовую музыку. Она успокоила животных у ветеринара
Эта музыка была основана на звуках, которые издают сами животные.
СТОКГОЛЬМ, 6 мая. /ТАСС/. Специально сочиненная для кошек музыка может снизить их стресс во время похода к ветеринару. К такому выводы пришли американские ученые, исследование которых опубликовал Journal of Feline Medicine and Surgery. Кракто об этом сообщает телеканал SVT.
«Когда видишь столь положительный эффект, как в этом исследовании, то его нужно использовать: все, что снижает стресс для кошек во время визита к ветеринару, хорошо. И не только для кошек, но и для людей», — прокомментировал результат исследования специалист по поведению животных Енни Луберг.
В ходе эксперимента ученые наблюдали за 21 кошкой во время визита к ветеринару. Им включали либо классическую музыку, либо написанную специально для кошек, либо вообще ничего.
Оказалось, что лучше всего животных успокаивала специальная музыка. В ее основе лежат звуки, которые издают эти животные. Кроме того, составитель использовал частоты «кошачьего» диапазона, который на 2 октавы выше, чем у человека.
Несмотря на довольно ограниченное число животных в исследовании, Енни Луберг считает проделанную работу полезной, поскольку ее результаты уже дают основания для определенных выводов. Но только что именно нравится кошкам в музыке — отдельные ли звуки, или все целиком, — сказать трудно. Чтобы получить ответ на этот вопрос, нужно проверить реакцию четвероногих на каждый звук.