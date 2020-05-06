Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Судьба невернувшихсяКак узнать о родственниках, погибших во Второй мировой войне
Фоторепортажи
10В Калифорнии зафиксировали аномальное скопление нефтетанкеров
3135 лет перестройке и гласности
16:13 (мск), источник: ТАСС Наука

Специально для кошек написали антистрессовую музыку. Она успокоила животных у ветеринара

Эта музыка была основана на звуках, которые издают сами животные.

Источник: TeamK/СС0

СТОКГОЛЬМ, 6 мая. /ТАСС/. Специально сочиненная для кошек музыка может снизить их стресс во время похода к ветеринару. К такому выводы пришли американские ученые, исследование которых опубликовал Journal of Feline Medicine and Surgery. Кракто об этом сообщает телеканал SVT.

Статьи
Гимн кошке: великие музыканты о кошках для людей

«Когда видишь столь положительный эффект, как в этом исследовании, то его нужно использовать: все, что снижает стресс для кошек во время визита к ветеринару, хорошо. И не только для кошек, но и для людей», — прокомментировал результат исследования специалист по поведению животных Енни Луберг.

В ходе эксперимента ученые наблюдали за 21 кошкой во время визита к ветеринару. Им включали либо классическую музыку, либо написанную специально для кошек, либо вообще ничего.

Оказалось, что лучше всего животных успокаивала специальная музыка. В ее основе лежат звуки, которые издают эти животные. Кроме того, составитель использовал частоты «кошачьего» диапазона, который на 2 октавы выше, чем у человека.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время звучания тех или иных произведений, равно как и при отсутствии музыки, кошек снимали на видео, после чего ученые анализировали отснятый материал на предмет признаков стресса у животных, которые проявляются как в поведении, так и в языке тела.

Несмотря на довольно ограниченное число животных в исследовании, Енни Луберг считает проделанную работу полезной, поскольку ее результаты уже дают основания для определенных выводов. Но только что именно нравится кошкам в музыке — отдельные ли звуки, или все целиком, — сказать трудно. Чтобы получить ответ на этот вопрос, нужно проверить реакцию четвероногих на каждый звук.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Медики объяснили уязвимость "сердечников" перед коронавирусной инфекцией
На Таймыре нашли следы древнего мифического народа
Роспотребнадзор представил план снятия ограничений в три этапа
Какие страны готовятся принимать туристов из России
Министр культуры Ольга Любимова заболела коронавирусом
Ученые обнаружили около 200 мутаций коронавируса
Как Европа выходит из карантина (фото)
Путин потребовал максимально информировать бизнес о льготах
Ученые предсказали наступление катастрофической жары
Здоровье
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома Подхватить вирус можно через еду.
Hi-Tech
Что будет, если отсканировать зеркало Ничего, в буквальном смысле
Авто
Седан от Kia покинул Россию вслед за кроссовером Haval Две модели ушли с нашего рынка в апреле 2020 года
Кино
У звезды сериала «Не родись красивой» обнаружили коронавирус Петр Красилов лечится у себя дома
Новости партнеров
Бессимптомный COVID-19: признаки, которые кричат, что вы заражены
"Россия вымрет": священник рассказал, что ждет народ после карантина
Коронавирус забрал мужа у Сати Казановой
Долина рассказала о самой большой глупости женщин
Дети
Сын принца Гарри и Меган Маркл отмечает первый день рождения Члены Королевской семьи поздравляют Арчи (фото)
Леди
10 дешевых находок для дома, которые нужны каждой хозяйке (фото) Нужные товары для кухни, которые нельзя пропустить
Новости партнеров
Бессимптомный COVID-19 проявляется этим единственным признаком
Первый признак, что у вас бессимптомный COVID-19
Мясников признал большой ошибкой введение самоизоляции в России
Аллерголог рассказал о пыльце как переносчике коронавируса
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь