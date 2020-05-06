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16:07 (мск), источник: РИА Новости

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

МОСКВА — РИА Новости. Оптимизация здравоохранения в РФ неэффективна в условиях чрезвычайных ситуаций, считает сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта доктор Леонид Рошаль.

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Источник: РИА "Новости"

В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших. В ходе заседания было установлено, что Россия к этому не готова. В ведомства были направлены предложения, но ситуацию исправить не успели.

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«Честно говоря, локти себе кусаем, почему не орали на всю страну и почему провели в закрытом режиме… Каждый регион страны должен быть самодостаточным. Расчет коек должен быть на случай ЧС. Мы выступали против проводимой в течение более 15−20 лет оптимизации здравоохранения, которая не учитывала эти факторы и была рассчитана на спокойную жизнь без катаклизмов», — отметил Рошаль на заседании.

Он подчеркнул, что представителям органов власти нужно «серьезно относиться к предложениям ОНФ». А Народному фронту в свою очередь нужно жестче следить за исполнением своих рекомендаций.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.

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