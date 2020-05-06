Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших. В ходе заседания было установлено, что Россия к этому не готова. В ведомства были направлены предложения, но ситуацию исправить не успели.
«Честно говоря, локти себе кусаем, почему не орали на всю страну и почему провели в закрытом режиме… Каждый регион страны должен быть самодостаточным. Расчет коек должен быть на случай ЧС. Мы выступали против проводимой в течение более 15−20 лет оптимизации здравоохранения, которая не учитывала эти факторы и была рассчитана на спокойную жизнь без катаклизмов», — отметил Рошаль на заседании.
Он подчеркнул, что представителям органов власти нужно «серьезно относиться к предложениям ОНФ». А Народному фронту в свою очередь нужно жестче следить за исполнением своих рекомендаций.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.