18:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США впервые появились азиатские «шершни-убийцы» (видео)
Как они попали в страну — пока загадка
На территории США в штате Вашингтон впервые в истории были замечены огромные азиатские ядовитые шершни, известные как «шершни-убийцы». Это самые крупные шершни в мире: в длину они превышают 5 сантиметров, а размах их крыльев достигает 7,5 сантиметров.
Если они начнут распространяться по территории США, то последствия для сельскохозяйственной сферы будут катастрофическими.
Кроме того, гигантские шершни могут представлять угрозу и для людей. Они нападают на человека только в случаях опасности, но 6-миллиметровое жало способно проколоть почти любую одежду, а их укусы могут быть потенциально смертельными.
Специалисты советуют всем, кто найдет гнездо шершней, незамедлительно сообщить об этом властям.
Как эти опасные насекомые попали на территорию США — пока неизвестно. Скорее всего, их случайно завезли в грузовом контейнере в один из портов Вашингтона.
Екатерина Гура