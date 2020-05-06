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18:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США впервые появились азиатские «шершни-убийцы» (видео)

Как они попали в страну — пока загадка

На территории США в штате Вашингтон впервые в истории были замечены огромные азиатские ядовитые шершни, известные как «шершни-убийцы». Это самые крупные шершни в мире: в длину они превышают 5 сантиметров, а размах их крыльев достигает 7,5 сантиметров.

Американские специалисты уже бьют тревогу, ведь несколько таких насекомых за пару часов могут уничтожить целый пчелиный рой.

Если они начнут распространяться по территории США, то последствия для сельскохозяйственной сферы будут катастрофическими.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме того, гигантские шершни могут представлять угрозу и для людей. Они нападают на человека только в случаях опасности, но 6-миллиметровое жало способно проколоть почти любую одежду, а их укусы могут быть потенциально смертельными.

Специалисты советуют всем, кто найдет гнездо шершней, незамедлительно сообщить об этом властям.

Как эти опасные насекомые попали на территорию США — пока неизвестно. Скорее всего, их случайно завезли в грузовом контейнере в один из портов Вашингтона.

Екатерина Гура

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