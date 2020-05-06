Коронавирус COVID-19: главные события 6 мая

Волонтеры в ресторане Mediamatic, сидящие в небольших стеклянных домиках, во время тестирования системы, которая учитывает социальное дистанцирование и соблюдение правительственных директив по борьбе с распространением коронавируса COVID-19 в Амстердаме, Нидерланды. | Источник: AP 2020
В России четвертый день подряд фиксируется более 10 тысяч случаев коронавируса
Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 165 929. За сутки умерли 86 пациентов с коронавирусом, общее число летальных исходов выросло до 1537. Вылечились от коронавирусной инфекции за минувшие сутки 1462 человека, и таким образом число выздоровевших превысило 21 тысячу человек.
Роспотребнадзор предлагает снимать ограничения из-за пандемии в три этапа
Глава ведомства Анна Попова представила президенту Владимиру Путину рекомендации по снятию ограничительных мер:
- На первом этапе будут возможны занятия физкультурой и спортом на открытых пространствах, прогулки с детьми, работа объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальных дистанций.
- На втором этапе — прогулки на улице с членами семьи, открытие объектов сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением одновременно обслуживаемых посетителей, а также предусмотрено начало работы образовательных организаций.
- На третьем этапе предполагается, что начнут работу места отдыха населения, то есть парки, скверы, при условии соблюдения социального дистанцирования.
Министр культуры РФ Ольга Любимова заразилась коронавирусом
У главы Минкульта выявлен коронавирус, она перешла на удаленную работу. Любимова стала третьим членом правительства с выявленной коронавирусной инфекцией. Ранее заболели глава правительства Михаил Мишустин и министр строительства Владимир Якушев. Президент Владимир Путин перед совещанием с членами правительства и главами регионов сообщил, что премьер Михаил Мишустин идет на поправку.
Невеста по имени Джанин бежит по парковке под венец в автокинотеатре в Дюссельдорфе. Немецкие автокинотеатры начали регистрировать официальные браки на сцене, чтобы позволить всем родственникам и друзьям посещать их на автомобилях, поскольку свадьбы в ЗАГСах ограничены из-за пандемии | Источник: AP 2020
Как Европа постепенно возвращается к нормальной жизни
В начале мая многие страны Европы начали постепенно снимать и ослаблять жесткие ограничительные меры, введенные в связи с пандемией коронавируса. В большинстве стран в мае разрешили занятия спортом на свежем воздухе, семейные прогулки небольшими группами и визиты к родственникам. Свои двери открыли небольшие магазины, предприятия и парикмахерские. В отдельных регионах Испании, Греции и Кипра начали открывать пляжи, посещение которых до этого было запрещено.
В некоторых странах решили, что для выхода из кризиса туристической отрасли необходимо предусмотреть создание общего документа — например, «паспорта здоровья», с помощью которого иностранные туристы смогут въезжать на территорию всех европейских стран. Какие страны готовятся принимать российских туристов?
Силуанов объяснил решение не раздавать россиянам деньги в кризис
Россия могла бы начать раздавать «вертолетные деньги», то есть запустить эмиссию и напрямую выдавать деньги населению, как поступили власти некоторых государств при пандемии COVID-19, если бы рубль был мировой резервной валютой, заявил министр финансов Антон Силуанов.
Бедные тратят, богатые копят
Экономисты уже через десять дней после получения большинством граждан США прямой денежной поддержки от правительства оценили, с какой скоростью и на что эти деньги тратятся. Их выводы соответствуют ожиданиям: адресные программы поддержки эффективнее всеобщей раздачи денег, до трети «чеков Трампа» потрачено уже в первую неделю, и чем более благополучна семья, тем выше склонность обратить их в сбережения, а не пустить на потребление, как рассчитывало правительство.
Пока власти Соединенных Штатов постепенно снимают введенные в рамках карантина ограничения, ученые делают неутешительные прогнозы — в стране от коронавируса могут погибнуть до 134 тысяч человек.
Как ученые готовят вакцины от коронавируса
Мировая гонка за первенство в создании вакцины от коронавируса продолжается. Многие страны уже заявили об окончании разработки прививочного препарата — некоторые из них уже приступили к клиническим испытаниям на людях. При этом с начала пандемии прошло всего три месяца, в то время как обычно процесс создания вакцины занимает около двух лет.
Главный инфекционист США уверен, что коронавирус мутировал без вмешательства человека
Энтони Фаучи констатировал, что вирус ранее мог заражать только летучих мышей, но впоследствии эволюционировал. Имеющиеся научные данные говорят о том, что коронавирус нового типа мутировал в дикой природе без какого-либо вмешательства человека. Фаучи также не поддержал версию о том, что ученые в Китае обнаружили вирус в дикой природе, доставили его образцы в лабораторию, а позже инфекция из-за некой ошибки стала распространяться из этого учреждения.
Официальный Пекин считает абсурдными и политически мотивированными обвинения в том, что Китай мог скрыть информацию о распространении COVID-19 в начале эпидемии.
В Южной Корее начался новый сезон Профессиональной бейсбольной лиги. Но зрителям эти матчи посещать еще нельзя. | Источник: AP 2020
Британский эпидемиолог, по совету которого в стране ввели карантин, уволился. Он нарушил собственные правила
По данным газеты The Daily Telegraph, за последние недели к Нилу Фергюсону дважды приезжала любовница из другой части Лондона. Ранее Фергюсон настоятельно рекомендовал согражданам соблюдать требования властей и не выходить из дома без лишней необходимости, чтобы препятствовать распространению вируса.
Опыты не подтвердили опасность зараженных коронавирусом сточных вод
Еще в первые недели развития вспышки коронавирусной инфекции медики и биологи выяснили, что в отходах человеческой жизнедеятельности содержится много частиц SARS-CoV-2. Медики из Италии проследили за распространением коронавируса нового типа по канализации Милана и пришли к выводу, что он мог попасть через них в реки, озера и другие водоемы, но при этом не угрожает человеку и природным экосистемам.
Разрушитель городов
Чума прочно вошла в историю и культуру человечества как чудовищная болезнь, от которой никто не мог спастись — даже сами врачи. Сейчас человечеству известны причины заболевания и способы его лечения, но в прошлом лекари были бессильны перед лицом чумы: невежество и предрассудки помогли болезни убить миллионы людей.
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