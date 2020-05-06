Доказано, что тромболитики улучшают выживаемость при COVID-19

У большого числа пациентов, госпитализированных с диагнозом COVID-19, развиваются угрожающие жизни осложнения, связанные с высоким уровнем тромбообразования.
«Как кардиолог в течение трех недель я наблюдала увеличение количества тромбов у госпитализированных пациентов с COVID-19. Поэтому очень важно выяснить, дают ли антикоагулянты преимущества при лечении», — приводятся в
В исследовании участвовали 2773 подтвержденных COVID-19-положительных пациентов, поступивших в пять больниц сети
«Наше исследование показывает, что антикоагулянты, принимаемые перорально, подкожно или внутривенно, могут играть основную роль в терапии пациентов с COVID-19, и это может предотвратить возможные смертельные события, связанные с коронавирусом, включая сердечный приступ, инсульт и легочную эмболию, — говорит руководитель исследования Валентин Фустер (Valentin Fuster), главный врач больницы
Из проанализированных пациентов 28 процентов — 786 человек — получали полную дозу антикоагулянтов, более высокую, чем обычно назначается для профилактики тромбов или тем, у кого уже выявлены тромбы.
Из пациентов, которые не выжили, те, кто принимал антикоагулянты, умерли после того, как провели в среднем 21 день в больнице, по сравнению с пациентами, не принимавшими антикоагулянты, которые умерли в среднем после 14 дней в больнице.
Из интубированных пациентов, которые не выжили, те, кто не принимал антикоагулянты, умерли через 9 дней, а те, кто принимал — через 21 день.
«Мы надеемся, что этот отчет о связи антикоагулянтной терапии с улучшенной выживаемостью будет подтвержден в будущих исследованиях. Ученые клиник