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21:28 (мск), источник: РИА Новости

Доказано, что тромболитики улучшают выживаемость при COVID-19

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Исследование, проведенное американскими учеными, показало, что лечение тяжелых пациентов с COVID-19 антикоагулянтами, замедляющими свертывание крови, повышает шансы на выживание. Результаты опубликованы в журнале Journal of the American College of Cardiology.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:32 MSK, 06.05
Инфицировано165 929+10 559
Скончалось1 537+86
Выздоровело21 327+1 462
Инфицировано3 721 779+90 837
Скончалось260 487+5 895
Выздоровело1 226 657+42 032
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Источник: РИА "Новости"

У большого числа пациентов, госпитализированных с диагнозом COVID-19, развиваются угрожающие жизни осложнения, связанные с высоким уровнем тромбообразования. Ученые-медики из Медицинской школы при больнице Маунт-Синай в Нью-Йорке сравнили показатели выживаемости и длительности лечения среди пациентов, получавших и не получавших во время госпитализации тромболитические препараты.

«Как кардиолог в течение трех недель я наблюдала увеличение количества тромбов у госпитализированных пациентов с COVID-19. Поэтому очень важно выяснить, дают ли антикоагулянты преимущества при лечении», — приводятся в пресс-релизе медицинской школы слова одного из авторов исследования, доктора медицинских наук Ану Лала (Anu Lala).

В исследовании участвовали 2773 подтвержденных COVID-19-положительных пациентов, поступивших в пять больниц сети Маунт-Синай за период с 14 марта по 11 апреля 2020 года.

Результаты показали, что больные, получавшие антикоагулянты, имели улучшенные результаты, как в отделениях интенсивной терапии, так и при более щадящем лечении. При этом риск возникновения внутренних кровотечений у них был минимальным — не более трех процентов.
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«Наше исследование показывает, что антикоагулянты, принимаемые перорально, подкожно или внутривенно, могут играть основную роль в терапии пациентов с COVID-19, и это может предотвратить возможные смертельные события, связанные с коронавирусом, включая сердечный приступ, инсульт и легочную эмболию, — говорит руководитель исследования Валентин Фустер (Valentin Fuster), главный врач больницы Маунт-Синай. — Использование антикоагулянтов всегда следует предусматривать для пациентов с COVID-19, однако каждый случай должен оцениваться индивидуально с учетом потенциального риска кровотечения».

Из проанализированных пациентов 28 процентов — 786 человек — получали полную дозу антикоагулянтов, более высокую, чем обычно назначается для профилактики тромбов или тем, у кого уже выявлены тромбы.

Из пациентов, которые не выжили, те, кто принимал антикоагулянты, умерли после того, как провели в среднем 21 день в больнице, по сравнению с пациентами, не принимавшими антикоагулянты, которые умерли в среднем после 14 дней в больнице.

Эффект антикоагулянтной терапии оказался более выраженным у пациентов на ИВЛ: 62,7 процентов пациентов, у которых не проводилось лечение антикоагулянтами, умерли, по сравнению с 29,1 процентами для интубированных пациентов, получавших антикоагулянты.

Из интубированных пациентов, которые не выжили, те, кто не принимал антикоагулянты, умерли через 9 дней, а те, кто принимал — через 21 день.

«Мы надеемся, что этот отчет о связи антикоагулянтной терапии с улучшенной выживаемостью будет подтвержден в будущих исследованиях. Ученые клиник Маунт-Синай продолжают анализировать данные, чтобы внести вклад в усилия по поиску эффективных методов лечения COVID-19», — отмечает один из авторов статьи, доктор медицины Дэвид Райх (David Reich), президент и главный операционный директор больницы Маунт-Синай.

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