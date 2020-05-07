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14:02 (мск), источник: Аргументы и факты

Не нашего ума дело? Изобретения, которые упустила Россия

Эти открытия кардинально изменили жизнь людей. Несмотря на то, что они были сделаны в нашей стране, патенты принадлежат иностранцам.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня отмечается День радио. Ровно 125 лет назад, 7 мая 1895 года, физик и электротехник Александр Попов продемонстрировал на заседании Русского физико-химического общества устройство, которое стало прототипом радиоприёмника. Однако изобретателем радио во всём мире считается другой человек.

Предлагаем вспомнить, какие идеи русских учёных и инженеров утекли за рубеж и прославили их иностранных коллег.

Радиоприёмник

Источник: РИА "Новости"

Прибор, 125 лет назад публично представленный Александром Поповым, носил название «грозоотметчик». Он был предназначен «для показывания быстрых колебаний в атмосферном электричестве» и создавался для лекций и учебной демонстрации опытов по исследованию свойств электромагнитных волн. Устройство реагировало на производимый на некотором расстоянии электрический разряд электрофорной машины или индукционной катушки. Однако именно с помощью грозоотметчика Попов смог провести первый в мире сеанс передачи радиосигналов.

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Летом того же года учёный усовершенствовал приёмник, приспособив его для регистрации электрических разрядов в атмосфере. В 1896 году он передал первую в мире радиотелеграмму, а ещё через год установил возможность радиолокации при помощи беспроволочного телеграфа. Изобретатель и в дальнейшем продолжил эксперименты по передаче и приёму радиосигналов. Но, посвящая всё свободное время науке, он совершенно не озаботился получением патента. Тогда за него это сделал другой.

Итальянский радиотехник Гульельмо Маркони в те же годы проводил опыты по беспроводной связи, используя в качестве приёмника прибор, похожий на грозоотметчик русского учёного. Но прагматизма он проявил гораздо больше. Заявку на получение патента Маркони подал в июне 1896-го (через год с лишним после первой публичной демонстрации Александра Попова в Санкт-Петербурге), 2 июля 1897-го он этот патент получил и сразу же создал акционерное общество «Маркони К°».

А в 1909 году Гульельмо Маркони был удостоен Нобелевской премии по физике.

Велосипед

Легенда гласит, что в 1800 году русский изобретатель из крепостных Ефим Артамонов сконструировал первый в мире велосипед-самокат. Сделал он его на Нижнетагильском заводе: сначала соорудил металлическую раму, затем прицепил к ней деревянное сиденье и два железных колеса. На этом устройстве можно было передвигаться, лишь отталкиваясь от земли ногами (поэтому правильнее называть его педальным самокатом), но в скором времени Артамонов придумал некое подобие педалей и прикрепил их к конструкции.

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В 1801 году владелец завода отправил изобретателя вместе с его детищем на коронацию императора Александра I. Царю пришлась по нраву техническая диковинка, и он пожаловал Ефиму Михеевичу «вольную» и 25 рублей золотом.

В исторической науке изобретение велосипеда-самоката крепостным мастером из Нижнего Тагила, да и сама личность Ефима Артамонова ставятся под сомнение. Документов, которые бы подтвердили этот факт, не найдено. Об изобретателе первым упомянул в своей книге уральский экономист и историк Василий Белов, уже оттуда информация перекочевала в другие издания и даже в Большую советскую энциклопедию.

А всемирно признанный патент на изобретение велосипеда был выдан немецкому барону Карлу фон Дрейзу. Свой двухколёсный деревянный самокат, снабжённый рулём, он назвал «машиной для бега».

Произошло это в 1818 году, через 18 лет после предполагаемого изобретения уральца Ефима Артамонова.

Паровая машина

Иван Ползунов | Источник: РИА "Новости"

К весне 1766 года на Барнаульском заводе были завершены работы по созданию «огненного» двигателя. Вёл их мастер Иван Ползунов с четырьмя учениками. В августе двухцилиндровая паровая машина (а это была она) начала работать, однако сам изобретатель до этого момента не дожил: в мае Ползунов скончался от скоротечной чахотки.

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Машина проработала 42 дня. Потом котёл дал течь, его пытались починить, укрепив заодно поршни, но сделать это не удалось. «Огненный» двигатель на заводе использовать перестали, а затем и вовсе демонтировали.

Отцом же паровой машины считается шотландец Джеймс Уатт, хотя построил он её лишь в 1776 году. Его изобретение получило поддержку в промышленных кругах Англии, а впоследствии и на всей планете, став главным фактором II технологического уклада, основанного на энергии пара.

Джеймс Уатт на протяжении всей жизни работал над усовершенствованием паровой машины и умер в 1819 году в славе и почёте.

Лампа накаливания

Александр Лодыгин | Источник: РИА "Новости"

Во всём мире это устройство известно как «лампочка Эдисона». Но американец Томас Эдисон не был первым, кто додумался пропустить электрический ток через тугоплавкий металл, чтобы получить источник света. Лампочки накаливания в том или ином виде существовали с 1840-х годов, и около 20 изобретателей по всему миру имели различные патенты.

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Были среди них и российские инженеры. Александр Лодыгин в июле 1874 года получил патент на лампу, где в качестве нити накала использовался угольный стержень, прокаливаемый без доступа кислорода в герметично запаянном сосуде. Преимущество изобретения — большой срок службы. Кроме того, в 1890-е Лодыгин первым начал применять в своих лампах нити из вольфрама, закручивая их в виде спирали. Это в разы увеличило срок службы и яркость световых устройств.

Другой русский инженер, Павел Яблочков, известен разработкой дуговой лампы накаливания. Также он создал каолиновую лампу: она не требовала вакуума и не перегорала на открытом воздухе.

Тем не менее на уроках физики школьникам рассказывают прежде всего о Томасе Эдисоне. Почему? Его заслуга в том, что он выкупил патенты других изобретателей и, экспериментируя с разными вариантами нитей, смог добиться наибольшей практичности лампочек, а затем поставить их производство на поток и довести до широкого применения.

Неудивительно, что изобретателем этого устройства считается Эдисон, хотя, если вдуматься, его лампа накаливания — не что иное, как усовершенствованное изобретение Александра Лодыгина, ведь именно русский инженер первым предложил использовать нить из вольфрама.

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