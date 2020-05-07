00:31 (мск), источник: Известия
Приставил к награде: что могло толкнуть миллиардера Босова на самоубийство
Бизнесмен в последнее время находился в подавленном состоянии, говорят в его окружении.
Приоритетная версия гибели 52-летнего угольного магната Дмитрия Босова — самоубийство, но будут проверяться и другие, рассказал источник «Известий» в правоохранительных органах. Миллиардера в его загородной резиденции на Рублёвке нашла жена, обеспокоенная тем, что он перестал выходить с ней на связь. По предварительным данным, бизнесмен скончался в результате огнестрельного ранения. Рядом с ним был обнаружен наградной пистолет Glock. Основатель группы «Аллтек», входивший в сотню самых богатых россиян по версии Forbes, в последнее время оказывался в центре различных скандалов, отмечают опрошенные «Известиями» эксперты. Самый громкий из них — разрыв с многолетним
По данным следователей, 6 мая тело бизнесмена с огнестрельным ранением головы обнаружили родственники — в его собственном доме на Рублевке (в селе Усово). Следственный отдел по городу Одинцово ГСУ СКР по Московской области начал проверку.
Источник «Известий» в правоохранительных органах сообщил, что Дмитрий Босов перестал выходить на связь в мессенджерах ночью 6 мая.
Жена бизнесмена была обеспокоена тем, что не может с ним связаться, и поехала в их загородную резиденцию, пояснил собеседник «Известий». Он рассказал, что частное владение Дмитрия Босова занимает примерно 5 га, охрана ведется по периметру. Когда супруга предпринимателя приехала туда, они с охранником по камерам наблюдения отследили, что в последний раз Дмитрий Босов зашел в постройку, в которой располагаются спортивный комплекс и баня. Двери оказались заперты изнутри. Когда их вскрыли, обнаружили там тело предпринимателя. Рядом лежал наградной пистолет Glock.
— Версия самоубийства сейчас приоритетная (судя по положению тела и другим признакам), но будут проверяться и другие. На месте работают оперативники, — отметил собеседник «Известий».
В группе «Аллтек» подтвердили гибель Дмитрия Босова. Он «был выдающимся бизнесменом, смелым и решительным новатором, надежным партнером, чутким и преданным другом», сказано в сообщении компании.
— Его уход из жизни огромная потеря для всех, кто был с ним знаком. Друзья и коллектив группы «Аллтек» приносят свои соболезнования родным и близким Дмитрия, — отмечается в сообщении.
В Центре дизайна Artplay, который входит в «Аллтек», выразили соболезнования родным Дмитрия Босова, но сообщили, что подробности произошедшего им неизвестны.
С 1995 года был директором московского представительства Trans World Group. С 1997-го по 2000-й — совладельцем Красноярского алюминиевого завода (КраЗ), а в 2000-м продал акции, вложив деньги в проекты «Аллтек».
Возглавляемая им инвестиционная группа «Аллтек» сегодня контролирует компанию «Сибантрацит» — мирового лидера по добыче и экспорту антрацита и крупнейшего в РФ производителя металлургических углей. Бизнесмену принадлежала и 50-процентная доля в компании «Востокуголь».
В апреле этого года в компании Дмитрия Босова произошел корпоративный конфликт, завершившийся увольнением
В компаниях на запросы «Известий» на момент публикации не ответили.
Глава компании Максим Барский эту информацию тогда опроверг.
В начале мая имя Дмитрия Босова фигурировало еще в одной неприятной истории. Бывший сотрудник американской компании Genius Fund Group (подконтрольна Босову), которая работает на рынке легальной марихуаны, Фрэнсис Рачоппи, подал иск к российскому бизнесмену на $1,35 млн. По его словам, в конце марта его и всех сотрудников компании уволили одним днем, нарушив законодательство Калифорнии, по которому работодатель должен оповещать сотрудников о массовых увольнениях за 60 дней. Представитель российского предпринимателя заявлял СМИ, что изложенные в иске факты не соответствуют действительности и назвал его конфликтом менеджмента при смене команд в руководстве Genius Fund Group.
Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов уверен, что необходимо проверять несколько версий.
— Я не думаю, что человек, будучи достаточно успешным и богатым, взял и просто так покончил с собой, — сказал он «Известиям».
Думаю, тут есть цепочка связей не только с Михаилом Абызовым, но и со многими коллегами Дмитрия Босова в прошлом. На самом деле, вся эта история вообще тянется с 1990-х — начала 2000-х, с приватизации РАО «ЕЭС России».
Смерть Дмитрия Босова вызывает много вопросов, согласен председатель координационного совета Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.
— Где была его охрана в этот момент? Почему не проследила? — сказал он.
Полковник МВД в отставке Евгений Черноусов полагает, что, несмотря на явные признаки самоубийства, должны проверяться также версии умышленного убийства, инсценированного под суицид, и доведение до самоубийства.
— В прошлом году, насколько я понимаю, возник между партнерами по бизнесу Дмитрием Босовым и Александром Исаевым, который в итоге вылился в открытое противостояние. Сейчас все те конфликты, которые возникали вокруг компании или у Дмитрия Босова с конкретными лицами, проверяться в рамках уголовного дела, — сказал он.
В металлургических и девелоперских компаниях воздерживаются от комментариев по поводу произошедшего.
— Говорить ничего не хочу. Я в шоке, — заявил он.
Компания Дмитрия Босова «Сибантрацит» — генеральный спонсор Ночной хоккейной лиги (НХЛ). С президентом НХЛ Александром Якушевым, а также с гендиректором Алексеем Касатоновым связаться не удалось.
Помимо Ночной хоккейной лиги, компания Дмитрия Босова помогала и хоккейной команде «Сибирь». «Сибантрацит» был спонсором новосибирского клуба с 2008 года — то есть с самого основания КХЛ, в которой «Сибирь» выступает на протяжении всего периода существования лиги. Как сообщили «Известиям» несколько источников, знакомых с ситуацией, в разные годы средства от «Сибантрацита» закрывали от 20% до 30% бюджета «Сибири» и составляли около 200−300 млн рублей в год. Сам Дмитрий Босов был руководителем попечительского совета клуба. Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский отказался комментировать произошедшее.
Дмитрию Босову приписывают и спонсорство при покупке Демьяном Кудрявцевым газеты «Ведомости» в 2017 году. Сам Кудрявцев тогда заявлял, что основатель компании «Аллтек» помогал ему только «морально». Босов тогда эту сделку не комментировал. Связаться с Демьяном Кудрявцевым «Известиям» не удалось.
Над материалом работали Ирина Цырулева, Александр Волобуев, Ярослава Костенко, Мария Перевощикова, Анастасия Гаврилюк, Алексей Фомин.