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09:18 (мск), источник: ТАСС Наука

Ученые завили, что блокировка тестостерона может защитить мужчин от COVID-19

Исследователи выяснили, что прием антиандрогенных препаратов, подавляющих синтез тестостерона, снизил вероятность смерти мужчин от вируса примерно в четыре раза.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:32 MSK, 07.05
Инфицировано165 929+10 559
Скончалось1 537+86
Выздоровело21 327+1 462
Инфицировано3 753 112+88 969
Скончалось263 841+6 538
Выздоровело1 245 544+46 105
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Источник: Агентство «Москва»

ТАСС, 7 мая. Медики, наблюдая за состоянием здоровья раковых больных, перенесших COVID-19, выяснили, что прием антиандрогенных препаратов, подавляющих синтез тестостерона, снизил вероятность смерти мужчин от вируса примерно в четыре раза. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Европейского общества медицинской онкологии (ESMO).

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«Я надеюсь, что наши наблюдения вдохновят других медиков на проведение клинических испытаний с применением антиандрогенов для борьбы с COVID-19. Конечно, нам нужны дополнительные данные, однако собранные нами сведения говорят в пользу гипотез, связывающих повышенную уязвимость мужчин с работой половых гормонов», — приводит пресс-служба ESMO слова Андреа Алимонти, профессора университета Лугано (Швейцария).

Практически с первых дней после начала эпидемии коронавируса SARS-CoV-2 в китайском Ухане медики стали замечать, что вызываемая им болезнь COVID-19 значительно чаще заражает и уносит жизни мужчин, чем женщин.

Эти различия биологи изначально связывали с тем, что пневмоциты легких мужчин содержат в себе значительно больше молекул рецептора ACE2 и белка TMPRSS2, которые вирус использует для проникновения в клетки, чем аналогичные тельца в органах дыхания женщин. Впоследствии мнения специалистов разделились, хотя большинство медиков продолжает считать, что мужчины действительно больше подвержены этой болезни.

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Профессор Алимонти и его коллеги нашли этому новые подтверждения и возможное объяснение тому, почему мужчины значительно более уязвимы к атакам коронавируса, наблюдая за развитием COVID-19 среди десяти тысяч жителей Венеции, половину из которых составляли мужчины.

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Значительная часть из них, около 10%, страдала от разных форм рака, в том числе и опухолей предстательной железы. Это наблюдение заставило ученых проверить, как присутствие подобных новообразований влияло на вероятность гибели от COVID-19. В среднем наличие рака почти удваивало шанс гибели венецианцев от вируса, однако в случае с карциномой простаты это не всегда было так.

В частности, ученые обнаружили, что мужчины, принимавшие антиандрогенные препараты, не только в 4−5 раз реже умирали от SARS-CoV-2, чем другие раковые больные, но и значительно легче переносили вирусную инфекцию. К примеру, лишь четверо мужчин из 5 273 жителей Венеции, принимавших подобные лекарства, заболели COVID-19. Никто из них не умер, что не было характерно для тех венецианцев, которым подобные лекарства не прописывались.

Как предполагают ученые, благотворное действие антиандрогенов было связано с тем, что эти вещества снижают концентрацию белка TMPRSS2, который участвует и в развитии опухолей предстательной железы, и в распространении коронавируса по другим органам тела.

По этой причине Алимонти и его коллеги предполагают, что прием лекарств, блокирующих синтез тестостерона, может благотворно действовать на здоровье всех мужчин, заболевших COVID-19, а не только раковых больных. Они предлагают проверить эту теорию в рамках уже проводимых или готовящихся клинических испытаний, используя те антиандрогены, чей временный прием не вызывает необратимых изменений в работе организма мужчин.

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