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09:59 (мск), источник: РИА Новости

Американское СМИ смоделировало термоядерный удар по Москве

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Американское издание We Are The Mighty спрогнозировало, какие разрушения могли бы произойти при сбрасывании термоядерной бомбы мощностью в десять тысяч мегатонн.

Источник: Reuters

Над соответствующим оружием в прошлом веке работал создатель американской термоядерной бомбы Эдвард Теллер. Издание напоминает, что США отказались от разработки оружия такой мощности, поскольку его использование привело бы к уничтожению миллионов невинных граждан. Отмечается, что даже если бы такую бомбу сбросили над сердцем Советского Союза, она бы «отравила огромные территории Западной Европы и, вероятно, Соединенных Штатов».

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Подчеркивается, что одной такой бомбы было бы достаточно для уничтожения целых стран, например, Великобритании, Франции, Германии или Северной и Южной Кореи.

«Теоретически такое оружие возможно. Но хотелось бы надеяться, что никто не сможет собрать команду людей, которым бы хватило ума, а также тупости, чтобы создать это оружие. В конце концов наши ядерные арсеналы достаточно большие, чтобы уничтожить мир несколько раз. Разве нам нужна одна бомба, способная на такое?» — пишет автор статьи.

Моделирование в симуляторе NukeMap, которое рассчитано максимум на мощность в сто мегатонн, показало, что даже бомба в сто раз слабее, чем задуманная Теллером, при сбросе над российской столицей привела бы к выпадению ядерных осадков вплоть до северной части Коми — на расстоянии порядка 1,5 тысячи километров, поэтому вряд ли бы от этого могла пострадать территория США. Однако от бомбы мощностью в десять тысяч мегатонн эффект мог бы оказаться в сто раз сильнее, заключает издание.

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