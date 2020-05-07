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10:12 (мск), источник: РИА Новости

Как известный монастырь чуть не записали в «ковид-диссиденты»

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости, Антон Скрипунов. Один из самых известных российских монастырей — Свято-Пафнутьев Боровский — оказался в центре скандала. Монахи уверяют, что их хотели записать больными коронавирусом еще до сдачи анализов. Возник конфликт с местными властями.

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Источник: РИА Новости

Что произошло в обители и чем все закончилось — в материале РИА Новости.

«Признать себя заразными»

Это видео моментально подняло шум. Сначала его распространяли YouTube-каналы, потом пошло по соцсетям. Православные пересылали ссылку в мессенджерах друг другу и знакомым. Так, кстати, она попала и к корреспонденту РИА Новости с припиской: «Монахов Боровского монастыря принудительно записывают в больные коронавирусом!».

Ролик записал насельник обители, известный православный публицист иеромонах Роман (Кропотов). Он рассказал об «интересной ситуации». По его словам, в монастырь 30 апреля из местной больницы приехал врач и раздал всем для подписи документ, в котором говорилось, что их проинформировали о диагнозе COVID-19:

То есть тест будут делать завтра (1 мая), еще сколько-то дней уйдет на его обработку, а сегодня (30 апреля) мы должны добровольно признать себя заболевшими, заразными! Это вот так делается статистика?

Некоторые верующие разделили его негодование. Комментарии под роликом схожи с риторикой тех дней, когда стало известно, что Пасха пройдет без прихожан. Мол, это «кампания против Церкви и веры».

«Не тот бланк!»

Впрочем, местные власти довольно быстро отреагировали на нашумевшее обращение. Выяснилось, что проверку братии на коронавирус затеяли после того, как одного из трудников госпитализировали с подозрением на болезнь и спустя несколько дней тест дал положительный результат.

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Администрация Боровского района направила в монастырь дезинфекторов. Однако те работали только на открытых участках, помещения обработали сами монахи.

«Чтобы разом ознакомить большое количество людей с инструкцией, как себя вести в условиях эпидемии, врачи используют типовые бланки. Но произошла ошибка — надеюсь, не надо объяснять, в каком режиме сейчас работают медики (по последним данным, в Калужской области почти полторы тысячи заболевших. — Прим. ред.), — и взяли не те экземпляры», — объяснил замглавы Боровского района Алексей Гераськин.

Появления видеоролика никто не ждал, признался чиновник. Новостью оказалось и то, что в стенах обители есть свой доктор. Именно этим обстоятельством монахи объяснили отказ впустить 1 мая врачей для осмотра и сдачи анализов.

Между братией и местными властями возникло небольшое недопонимание.
Калужская епархия
(комментарий для РИА Новости)

«Серьезная угроза»

Подобный случай недопонимания — не первый. В преддверии Вербного воскресенья, 12 апреля, в Республике Коми архиепископ Сыктывкарский Питирим пообещал судиться с местным Роспотребнадзором, предписавшим закрыть храмы на главные праздники. В тот момент регион был вторым по заболеваемости в стране.

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Накануне Пасхи по поводу допуска верующих в храмы с региональными властями поспорил митрополит Саратовский Лонгин. Сложившуюся ситуацию он сравнил ни много ни мало с гонениями на религию в советские времена. В итоге прихожане все-таки пришли на службы, правда, стояли на улице. А на подходах к церквям их уговаривали оставаться дома сотрудники полиции.

У каждой епархии Русской православной церкви есть полномочия решать, как действовать в нынешних условиях. В специально созданной Московским патриархатом рабочей группе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции неоднократно отмечали, что на местах ситуация разная. Однако, принимая те или иные решения, священнослужители должны оглядываться на рекомендации медиков.

«К сожалению, на начальном этапе не все всерьез восприняли угрозу, проигнорировав предостережения врачей и священноначалия. В отдельных монастырях и храмах отмечено большое количество случаев заражения. В связи с этим святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл особым распоряжением установил ответственность священнослужителей за несоблюдение указаний, направленных на ограничение распространения коронавирусной инфекции», — говорится в заявлении рабочей группы.

«Разногласия улажены»

От эпидемии пострадали крупнейшие центры паломничества: Троице-Сергиева лавра, Дивеевская обитель. Поднялась волна критики, служителей обвиняют чуть ли не в «ковид-диссидентстве». Судя по комментариям в соцсетях, нападок не избежал и Боровский монастырь.

Однако на поверку все оказалось иначе. Как отмечают в Калужской епархии, конфликт между Пафнутьевым и местными властями улажен.

Никаких проблем там нет. Врачей пускают, монахи сдали анализы. Все под контролем.
Протодиакон Сергий Комаров
глава епархиального отдела по взаимодействию с государственными структурами, обществом и СМИ
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Информацию о том, что 45 насельников сдали анализ на коронавирус, подтвердили и в администрации Боровского района.

«Все разногласия улажены», — подчеркивает замглавы района Алексей Гераськин.

Автор скандального видео отец Роман (Коротков) в новом видеообращении отметил: в монастыре сложилось «абсолютное доверие к врачам».

«Я хотел бы извиниться перед медработниками, если сделал поспешные неверные выводы. Не было никакого намерения возводить на кого-то напраслину», — заявил он.

Сейчас Пафнутьев Боровский монастырь закрыт на карантин до 15 мая. О новых случаях заражения не сообщалось.

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