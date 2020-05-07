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12:45 (мск), источник: Аргументы и факты

Масочный режим. Врач назвал главные правила при ношении защиты

Ряд регионов России переходят на масочный режим. При этом у населения, несмотря на всю простоту использования данного девайса, остается много вопросов в отношении масок. Да и практика их ношения показывает, что не все знают, как это надо делать.

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Источник: Агентство «Москва»

Ношение масок в общественных местах становится обязательным для некоторых регионов России. В них вводят так называемый «масочный режим». Цель, естественно, все та же — не допустить распространения коронавирусной инфекции. При этом подразумевается, что за игнорирование такого режима будут штрафы. У людей же продолжают сохраняться вопросы по поводу данного средства защиты.

Разнообразие вариантов

Сегодня есть огромное количество разнообразных масок. Если посмотреть Instagram, да и просто иногда выйти на улицу, можно обнаружить, что люди используют буквально все, что под руку попадется.

Что полезно знать
Если сидишь дома

Есть те, кто ошибочно полагают, что маска нужна лишь, чтобы быть барьером, поэтому можно намотать на лицо что угодно, тот же шарф, например, чтобы обеспечить себе надежную защиту. На самом деле это далеко не так, утверждают специалисты. Маска должна быть не только по факту, но и полезной.

Оптимальным решением является покупка специального средства защиты, лучше с фильтром. Но за отсутствием этого или нежеланием оплачивать маску подороже могут подойти и обычные медицинские маски. Как вариант, можно применять самодельные изделия, выполненные из хлопка. Почему хлопка? Чтобы его можно было стирать и стерилизовать, например за счет кипячения и проглаживания. Подойдет для изготовления масок и обычная марля. А вот от дизайнерских вариантов и различных модных материалов типа шелка стоит отказаться — от таких масок будет больше вреда здоровью.

Как носить

Хотя, казалось бы, с масками все ясно, и перепутать что-то практически невозможно, все равно на улицах можно увидеть самые разнообразные варианты ношения этих девайсов — на подбородке, натянутую до глаз и т. д.

Инфографика
Медицинские маски: виды и назначение

«Мы сейчас говорим о маске как скафандре для открытого космоса. В космос нельзя без скафандра, и на улицу нельзя без маски. Причем есть рекомендация носить ее и на улице, а не только в магазинах или прочих присутственных местах. Ведь на улице другой человек может появиться быстро и оказаться слишком близко. Даже мусор надо выносить сегодня в маске. Вообще быть в ней сегодня — это новое правило».

«Носить маску на подбородке — это бессмыслица. Вообще хорошая маска должна иметь алюминиевую полоску-перемычку, которую называют зажимом для носа. Он не позволяет маске сползать и хорошо прижимает ее к носу, чтобы сверху не было прохождения воздуха. Надо надеть на себя маску, чтобы она закрывала нос и подбородок и зажать эту перемычку по носу. Так выглядит правильное ношение маски» — говорит к. м. н., врач высшей категории, оториноларинголог Владимир Зайцев.

Снять и надеть правильно

Отдельные вопросы вызывает момент снятия и надевания маски. Это только кажется, что достаточно закрепить ее за ушами, а потом одним движением стянуть с лица. На самом деле неправильными действиями легко свести на нет ее использование. «Момент снятия и надевания очень важен. Вот, например, человек надел маску дома, когда руки еще чистые, ходит в ней по делам, но при этом руками берется за поручни, ручки в транспорте, кнопки банкомата, расплачивается в магазине за покупки, а потом запихивает пальцы под маску или вовсе ее снимает, чтобы, например, почесать нос. И вот тут все его меры предосторожности насмарку. Потому что руки оказываются в непосредственной близости к носу».

Сейчас движения рук должны быть как у фокусника, который, если не будет следить за ними, сорвет все представление. Поэтому надо научиться следить за руками.

Снимать маску надо аккуратно, не хватаясь на ткань или бумагу. Следует аккуратно стягивать ее за крепления-резиночки. Причем предварительно руки надо обработать санитайзером, — говорит Владимир Зайцев. Естественно, стоит помнить, что носить одну маску можно не дольше двух часов. Потом ее следует менять.

Надо ли усиливать маску

Есть те, кто решает дополнительно усилить защиту, капнув на маску эфирных масел или даже спирта. Логика простая — эти средства должны служить обеззараживателями. «Ни в коем случае так делать нельзя. Ни спирт, ни водку, ни антисептики, ни масла. Ведь здесь складывается ситуация, когда вы дышите по типу ингаляции, поэтому есть риски получить ожог слизистой».

«Если человек хочет как-то усилить эффект, то перед надеванием маски можно заложить в нос противовирусную мазь, после возвращения брызнуть в нос антисептик на водной основе, можно обработать слизистую морской водой, а после антисептиком», — отмечает отриноларинголог.

Как утилизировать маску

Естественно, надо и правильно утилизировать маски, чтобы они не превратились в оружие массового поражения. «Идеальным вариантом будет, войдя в квартиру, побрызгать руки санитайзером, снять верхнюю одежду и обувь, пройти в ванную комнату и помыть руки, не снимая маску при этом. Дальше уже можно аккуратно стянуть маску и отправить ее в обычный целлофановый пакет, который используют для упаковки бутербродов. Пакет надо завязать узлом и отправить в мусорное ведро. Кто так делает, тот молодец, потому что этот вариант помогает обезопасить как самого себя от вируса, так и других. Особенно актуально это для тех случаев, когда вы ходите в потенциально опасные с точки зрения заражения места — аптеки или поликлиники», — говорит ЛОР.

Использовать маски надо правильно, чтобы они сработали так, как следует. Причем это не так сложно, как многим может показаться.

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