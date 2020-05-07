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11:29 (мск), источник: РИА Новости

В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 14898

ВАРШАВА, 5 мая — РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Польше приблизилось к 15 тысячам, сообщает министерство здравоохранения республики.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:32 MSK, 07.05
Инфицировано177 160+11 231
Скончалось1 625+88
Выздоровело23 803+2 476
Инфицировано3 766 394+89 229
Скончалось263 983+6 529
Выздоровело1 248 874+44 569
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Источник: AFP 2020

По данным минздрава страны, за период с вечера среды до утра четверга лабораторные исследования подтвердили коронавирус у 158 человек. Общее количество выявленных носителей коронавируса составило 14 898.

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За ночь скончались четыре человека, зараженных коронавирусом. Общее количество жертв COWID-19 в Польше составило 737.

В связи с коронавирусом госпитализировано более 2 711 человек, 103 913 находятся на карантине, 4 862 выздоровели.

В Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции объявлен режим эпидемии. Правительство республики приняло решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны. С понедельника после полуторамесячного перерыва принято решение возобновить работу торговых центров.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:32 MSK, 07.05
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