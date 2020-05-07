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13:24 (мск), источник: Sputnik

Управление мусульман опровергло фейк о проведении молитв в мечетях

О возобновлении в мечетях коллективных богослужений в соответствии с решениями Республиканской специальной комиссии, будет объявлено в официальных изданиях Управления мусульман Узбекистана.

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Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Управление мусульман Узбекистана официально опровергло распространившуюся в социальных сетях аудиозапись о том, что пятничные молитвы и коллективные таравих-намазы в мечетях будут возобновлены.

В Управлении напомнили, что распространение ложной информации осуждается исламским учением и преследуется законом республики.

О возобновлении в мечетях коллективных богослужений в соответствии с решениями Республиканской специальной комиссии, будет объявлено в официальных изданиях Управления мусульман Узбекистана.

Напомним, 14 апреля председатель Управления мусульман Узбекистана (УМУ), муфтий Усмонхон Алимов заявил о том, что намазы во время Рамадана будут проводиться в Узбекистане без нарушения режима самоизоляции из-за угрозы распространения нового коронавируса.

А 20 апреля было обнародовано постановление президента Узбекистана, где указано, что начало месяца Рамадан выпадает на 24 апреля. Отмечается, что все мероприятия, посвященные священному празднику, будут проводиться в домашних условиях, в кругу семьи в строгом соответствии с правилами карантина.

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