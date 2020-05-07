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16:40 (мск), источник: RNS

Мадонна рассказала о перенесенном коронавирусе

Певица Мадонна переболела новой коронавирусной инфекцией почти два месяца назад. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:32 MSK, 07.05
Инфицировано177 160+11 231
Скончалось1 625+88
Выздоровело23 803+2 476
Инфицировано3 781 896+90 213
Скончалось264 602+6 346
Выздоровело1 254 744+44 304
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«Я не болею в настоящее время. Если ваш тест на антитела дал положительный результат, это означает, что у вас был вирус. Очевидно, что он был у меня, когда я заболела в конце своего тура в Париже более семи недель назад», — написала исполнительница.

По словам Мадонны, тогда недомогание почувствовали многие артисты, которые принимали участие в ее шоу. Они предположили, что заболели гриппом. Сейчас все здоровы и хорошо себя чувствуют.

Ранее певица пожертвовала $1,1 млн на разработку вакцины от новой коронавирусной инфекции. Она отметила в своем Instagram, что счастлива оказать поддержку научным исследованиям.

Мадонна — американская поп-певица, выступающая с начала 1980-х годов. В августе ей исполнится 62 года.

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