Мадонна рассказала о перенесенном коронавирусе

«Я не болею в настоящее время. Если ваш тест на антитела дал положительный результат, это означает, что у вас был вирус. Очевидно, что он был у меня, когда я заболела в конце своего тура в Париже более семи недель назад», — написала исполнительница.
По словам Мадонны, тогда недомогание почувствовали многие артисты, которые принимали участие в ее шоу. Они предположили, что заболели гриппом. Сейчас все здоровы и хорошо себя чувствуют.
Ранее певица пожертвовала $1,1 млн на разработку вакцины от новой коронавирусной инфекции. Она отметила в своем Instagram, что счастлива оказать поддержку научным исследованиям.
Мадонна — американская