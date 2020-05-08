13:49 (мск), источник: ИА REGNUM
Представлен новый образовательный функционал «Россия — страна возможностей»
АНО «Россия — страна возможностей» в четверг, 7 мая, в
Разработка платформы велась в рамках реализации федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». На сайте rsv.ru теперь можно оставить заявку на участие в любом конкурсе или проекте АНО, а также в
«Весь функционал и возможности платформы абсолютно бесплатны и доступны каждому гражданину России. Достаточно лишь зарегистрироваться на сайте. Пользователь получает личный кабинет, через который может оценить свои опыт и уровень компетенций и подобрать наиболее подходящую профессиональную траекторию. Уже сейчас доступны каталог профессий и каталоги так называемых hard и soft skills. В каждом из них можно найти подробные описания специальностей и рекомендации по полезным курсам — как на платформе, так и на внешних ресурсах. Есть возможность пройти тестирование по soft skills, а также определить, какой именно профессии больше всего соответствуют приобретенные знания и умения, в какой сфере можно добиться наибольших успехов», — прокомментировал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.
Больше всего и в первую очередь будут представлены актуальные профессии, а в перспективе планируется добавить «профессии будущего», связанные, например, с работой с big data, с
«Уникальность платформы в ее функциональных возможностях, сегодня это одно из наиболее комплексных HR решений на российском рынке. Ключевое достоинство платформы — удобство и простота для всех категорий пользователей. Нам удалось не только бесшовно интегрировать модули в рамках сложной архитектуры, но и сделать пользовательский интерфейс интуитивным. Для успешной реализации проекта был задействован опыт Mail.ru Group в цифровизации
После регистрации участнику становятся доступны
«Образовательные программы Мастерской управления “Сенеж” отличает высокий уровень экспертизы: спикерами на них выступает много специалистов из разных областей, которые дают зачастую эксклюзивные знания. В апреле мы запустили проект “Полный Вперед!” из 30 тематически связанных экспертных вебинаров. Более 5 тысяч человек уже приняли участие в них. И это не текстовые курсы, а живое общение с экспертами, возможность задать им вопрос, вступить в дискуссию. Каждый эксперт дает практическое задание по итогам своего выступления и участники с удовольствием их выполняют. Все записи вебинаров мы размещаем цифровой платформе “Россия — страна возможностей”. Какую бы они не имели потенциальную коммерческую ценность, мы открываем безвозмездно доступ к знаниям, которые сейчас нужны всем. На платформе также открыта и запись на будущие вебинары», — рассказала проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» Мария Афонина.
Она уточнила, что 28 апреля стартовала новая образовательная программа «Звездный путь» для победителей конкурсов платформы «Россия — страна возможностей», которая продлится до конца года. Программа включает в себя интерактивное взаимодействие с экспертами, групповую работу и самотестирование.
«Помимо краткосрочных мероприятий мы разрабатываем новый курс “Право знать” по противодействию распространения заведомо ложной информации — это двухнедельный курс из вебинаров, заданий,
Цифровая платформа «Россия — страна возможностей» позволяет совершенствовать навыки и компетенции в сфере межличностных отношений, продвижения идей, аргументации, а также по управлению проектами, компанией, человеческими ресурсами и пр. После прохождения тестов пользователь получает персональные рекомендации по личностному развитию и выбору профессии, а также доступ к подборке вакансий для дальнейшего карьерного развития.
После профориентационного тестирования можно также пройти расширенный тест на оценку имеющихся или необходимых профессиональных знаний. Кроме того, можно сравнить результаты с ранее завершенными тестами.
«В начале лета станет доступен целый трек развития. Это полноценная персональная карта, которую выстраивает сам пользователь. Мы ему в этом помогаем с помощью всего функционала платформы: образовательных программ, вебинаров, лекций, курсов, тестов и так далее. Это пошаговая история — все материалы трека разделены на 4 триместра и становятся доступным постепенно. Причем здесь же в зависимости от результатов у пользователя появляется доступ к тем или иным вакансиям и вузам, которые ему подходят. Это не случайные, заранее установленные или общие для всех рекомендации. Все это мы будем делать вместе с партнерами — HR‑ и образовательными ресурсами — и постоянно совершенствовать», — уточнил генеральный директор АНО, подчеркнув, что по ходу работы и по мере развития платформы ее функционал будет расширяться и дополняться.