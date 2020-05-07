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15:17 (мск), источник: Интерфакс

ВЦИОМ узнал, что 42% россиян хотят сохранить право работать на удаленке после пандемии

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU — После пандемии должна быть сохранена возможность для офисных сотрудников работать удаленно, считают 42% россиян. Это показал опрос ВЦИОМа, проведенный 23 апреля по телефону среди 3000 человек.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:32 MSK, 07.05
Инфицировано177 160+11 231
Скончалось1 625+88
Выздоровело23 803+2 476
Инфицировано3 775 667+90 538
Скончалось264 406+6 355
Выздоровело1 253 536+45 397
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Источник: Агентство «Москва»

Респондентов спрашивали, какие появившиеся из-за коронавируса нововведения нужно сохранить и после пандемии. На выбор им предложили семь ответов и дали возможность добавить и другие возможности.

Самыми популярными оказались ответы «сохранить и развивать оказание госуслуг онлайн» (52% опрошенных) и «развивать волонтерство» (50%).

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Еще 37% выбрали возможность дополнительного онлайн-образования для взрослых, 33% — проведение онлайн-выставок и спектаклей. За сохранение возможности получения онлайн-образования в вузах и в школах выступили 30% и 29% россиян соответственно.

В этот же день «Интерфаксу» поступили результаты опроса работодателей, который провел исследовательский центр сервиса Superjob. Опрос показал, что 55% респондентов уверены, что их сотрудникам потребуется адаптация для возвращения к прежнему рабочему режиму после самоизоляции. Еще 34% сказали, что такой адаптации не потребуется.

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По данным Superjob.ru, некоторые компании предлагают первую неделю после снятия ограничений работать по графику сокращенного рабочего дня. Представители компаний сказали, что будут постепенно возвращать на работу людей, работавших на удаленке.

Опрос проводился с 28 апреля по 6 мая среди 500 респондентов, представляющих менеджмент по персоналу и кадровые службы, в 134 населенных пунктах во всех федеральных округах.

Еще один опрос ВЦИОМа, проведенный в конце апреля, показал, что 54% работодателей перевели сотрудников на удаленную работу, 16% сделали это частично, а 7% этого не сделали. Учитывались ответы работающих респондентов, 42% опрошенных сказали, что не работают.

Наконец, опрос ФОМа выявил, что 86% родителей школьников хотят, чтобы после карантина детей вернули в школы.

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15:38 (мск)© Ньюстюб
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