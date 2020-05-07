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19:20 (мск), источник: RNS

Голикова поручила изучить информацию о домашнем насилии на самоизоляции

Вице-премьер Татьяна Голикова поручила шести ведомствам проверить информацию о росте случаев домашнего насилия в период самоизоляции по обращению депутата Госдумы Оксаны Пушкиной, сообщили RNS в секретариате вице-премьера.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:32 MSK, 07.05
Инфицировано177 160+11 231
Скончалось1 625+88
Выздоровело23 803+2 476
Инфицировано3 784 085+74 285
Скончалось264 679+4 984
Выздоровело1 255 685+30 321
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Источник: РИА "Новости"

«Да, подтверждаем. Шести ведомствам поручено проработать обращение депутата Оксаны Пушкиной», — сообщили в секретариате.

Ранее РБК сообщил, что депутаты Госдумы Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой и предложили включить защиту от домашнего насилия в период самоизоляции в перечень мер по поддержке граждан во время эпидемии коронавируса. По данным депутатов, в марте 2020 года число обращений на всероссийский телефон доверия для женщин увеличилось на 24% по сравнению с февралем.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 7 мая, в России число случаев заражения коронавирусом за сутки выросло на 11 231 — до 177 160. За весь период от коронавируса выздоровели 23 803 человека, зарегистрировано 1625 смертей, связанных с коронавирусом.

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