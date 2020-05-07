Голикова поручила изучить информацию о домашнем насилии на самоизоляции

19:20 (мск), источник: RNS
«Да, подтверждаем. Шести ведомствам поручено проработать обращение депутата Оксаны Пушкиной», — сообщили в секретариате.
Ранее РБК сообщил, что депутаты Госдумы Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова обратились к
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 7 мая, в России число случаев заражения коронавирусом за сутки выросло на 11 231 — до 177 160. За весь период от коронавируса выздоровели 23 803 человека, зарегистрировано 1625 смертей, связанных с коронавирусом.