09:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
День Победы онлайн: как празднуем 9 Мая в этом году
Бессмертный полк в соцсетях, архив военных фото с технологией распознавания лиц и всенародное исполнение песни «День Победы» из окон
Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в празднование Дня Победы в этом году. Основные акции, посвященные 75-летию Великой Победы, проходят в новом формате, но своей значимости они от этого не теряют.
Традиционное шествие «Бессмертный полк» в этом году переместилось в
Mail.ru Group к 9 Мая запустила уникальный проект «Лица Победы». Это единый архив фотографий времен войны со встроенной технологией распознавания лиц. Благодаря проекту будет создана крупная база, где родственники участников войны смогут найти неизвестные ранее фотографии своих родных и связаться с владельцами снимков. Чтобы присоединиться к проекту, нужно зайти на сайт и загрузить туда свои архивные снимки. Все собранные данные будут переданы на хранение во Всенародный исторический депозитарий «Лица Победы», чтобы увековечить подвиг поколения, победившего нацизм.
Флаг России — наша гордость и неизменный атрибут празднования Дня Победы. Продемонстрировать единение в этот день можно, присоединившись к всероссийской акции «Флаги России». Для этого нужно вывесить государственный флаг в окне или на балконе вместе с георгиевской ленточкой.
Помимо традиционных парадов и шествий, ни одно празднование 9 Мая не обходится без песни «День Победы», которую в этот день россиянам предлагается исполнить массово, не выходя из дома.
В момент акции песни будут транслировать на телевидении и радио, а социальная сеть «Одноклассники» предложит спеть лучшие из военных песен в караоке.
Присоединиться к всенародному празднованию Дня Победы в этом году можно не выходя из дома. Всем жителям России предлагается принять участие в акции «Окна Победы». Для этого нужно украсить окна или балкон своего дома по случаю празднования 9 Мая. А вместе со своим ребенком можно украсить окна рисунками, посвященными Дню Победы. Сфотографируйте и выложите фото вашего окна в социальные сети с хештегом #Окна_Победы. Лучшие рисунки будут отмечены призами.
Цель всероссийской акции «Фонарики Победы» — почувствовать и продемонстрировать единение в момент, когда мы не можем выйти на улицу. Жители всех городов и сел России могут присоединиться к акции 9 мая с 21:50 до 22:00 по местному времени. Для этого нужно просто выйти на балкон или подойти к окну и зажечь «Свет Победы» — символ памяти и уважения. Подойдут любые источники света: фонари, встроенные фонарики на мобильных устройствах
А в 22.00 по всей стране прогремит салют, который в этом году будет виден из каждого окна.
Неизменным атрибутом Дня Победы является георгиевская ленточка, и этот год не стал исключением. Любой желающий может бесплатно получить георгиевскую ленточку в продуктовых магазинах, аптеках или АЗС. Лента также доступна и в
Отпраздновать День Победы можно исполнением любимых военных песен. Профессиональные музыканты и просто любители могут исполнить песни о войне и выложить свои видео в социальные сети с хэштегом #ПесниПобеды. Скачать песни Победы вы можете тут.
Отдать дань погибшим героям можно и добрым делом, посадив на приусадебном участке, на даче или в палисаднике около дома любое дерево. А если такой возможности нет, то можно это дерево нарисовать или сделать поделку вместе со своим ребенком. Фото своего дерева нужно разместить в социальных сетях и на сайте с хештегами #СадПамятиДома, #СадПамяти.
Полный список акций, посвященных празднованию Дня Победы, вы можете посмотреть тут.