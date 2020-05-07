Режим изоляции в Москве продлили до 31 мая

«Понятно, все мы хотим, чтобы это произошло как можно быстрее. Но также очевидно, что снятие ограничений должно быть осторожным и поэтапным», — написал в своем блоге мэр города.
Ранее оформленные рабочие пропуска продлеваются автоматически. Те, кто выходят на работу с 12 мая, должны будут также оформить рабочие пропуска. Порядок получения пропусков для разовых поездок останется прежним.
В связи с продлением режима ограничений годовые оценки московским школьникам будут выставлены не позднее 15 мая. С 18 до 31 мая для школьников 1−8-х и 10-х классов дистанционное обучение будет проводиться в режиме свободного посещения.
С 12 мая, как сообщал ранее «Ъ», в столице на объектах торговли и в общественном транспорте вводится масочный и перчаточный режим. Нарушителям режима грозит штраф. «Многие москвичи уже несколько недель используют маски и перчатки, за что им огромное спасибо. Требуя обязательного использования средств защиты, мы не усиливаем ограничения, а — наоборот — делаем огромный шаг к возвращению к обычной жизни», — добавил Сергей Собянин.
По словам мэра города, несмотря на высокий суточный прирост заразившихся, в целом ситуация в Москве стабилизировалась. «Число госпитализаций с тяжелой и средней пневмонией последние две недели перестало расти. Ситуация стабилизировалась», — сказал он. Собянин добавил, что высокий показатель новых случаев заражения связан с увеличением объемов тестирования.
Накануне Сергей Собянин объявил о возобновлении с 12 мая работы строительных и промышленных предприятий города. По словам мэра, если эти предприятия будут нарушать санитарные нормы, они будут закрываться.