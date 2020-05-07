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16:18 (мск), источник: Коммерсантъ

Режим изоляции в Москве продлили до 31 мая

Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:33 MSK, 07.05
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Источник: AP 2020

«Понятно, все мы хотим, чтобы это произошло как можно быстрее. Но также очевидно, что снятие ограничений должно быть осторожным и поэтапным», — написал в своем блоге мэр города.

Согласно указу, до 31 мая в Москве запрещено проведение массовых мероприятий, закрыты рестораны, кафе, салоны красоты, торговые и фитнес-центры, парки.

Ранее оформленные рабочие пропуска продлеваются автоматически. Те, кто выходят на работу с 12 мая, должны будут также оформить рабочие пропуска. Порядок получения пропусков для разовых поездок останется прежним.

В связи с продлением режима ограничений годовые оценки московским школьникам будут выставлены не позднее 15 мая. С 18 до 31 мая для школьников 1−8-х и 10-х классов дистанционное обучение будет проводиться в режиме свободного посещения.

С 12 мая, как сообщал ранее «Ъ», в столице на объектах торговли и в общественном транспорте вводится масочный и перчаточный режим. Нарушителям режима грозит штраф. «Многие москвичи уже несколько недель используют маски и перчатки, за что им огромное спасибо. Требуя обязательного использования средств защиты, мы не усиливаем ограничения, а — наоборот — делаем огромный шаг к возвращению к обычной жизни», — добавил Сергей Собянин.

По словам мэра города, несмотря на высокий суточный прирост заразившихся, в целом ситуация в Москве стабилизировалась. «Число госпитализаций с тяжелой и средней пневмонией последние две недели перестало расти. Ситуация стабилизировалась», — сказал он. Собянин добавил, что высокий показатель новых случаев заражения связан с увеличением объемов тестирования.

Накануне Сергей Собянин объявил о возобновлении с 12 мая работы строительных и промышленных предприятий города. По словам мэра, если эти предприятия будут нарушать санитарные нормы, они будут закрываться.

Собянин: к нормальной жизни мы вернемся не скоро
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16:47 (мск)© Ньюстюб
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 12:20 MSK, 07.05
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